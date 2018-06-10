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В Москве завершился митинг оппозиции
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В Москве завершился митинг оппозиции 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Митинг на проспекте Академика Сахарова в российской столице завершен, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее в ГУМВД по Москве, в согласованном митинге оппозиции принимали участие около 1,7 тысячи человек.
На митинге перед собравшимися выступили представители партий и политических движений, общественные активисты.
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов по завершении митинга призвал к объединению оппозиционных политических сил.
«По одиночке мы пропадем», — сказал он.
В ходе акции звучали призывы к освобождению заключенных, осужденных, по мнению оппозиции, по политическим мотивам, к решению экологических и жилищных проблем и антиправительственные лозунги.
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