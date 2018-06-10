В Москве завершился митинг оппозиции

Как сообщили ранее в ГУМВД по Москве, в согласованном митинге оппозиции принимали участие около 1,7 тысячи человек.

На митинге перед собравшимися выступили представители партий и политических движений, общественные активисты.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов по завершении митинга призвал к объединению оппозиционных политических сил.

«По одиночке мы пропадем», — сказал он.

В ходе акции звучали призывы к освобождению заключенных, осужденных, по мнению оппозиции, по политическим мотивам, к решению экологических и жилищных проблем и антиправительственные лозунги.