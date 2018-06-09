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Генерал-майор написал открытое письмо Путину
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Генерал-майор написал открытое письмо Путину 

Рамблер 50 минут назад
Создатель российских боевых машин пехоты попросил президента России Владимира Путина «спасти» Курганский машиностроительный завод, сообщает Ura.ru.
85-летний генерал-майор запаса Александр Благонравов, который в 1980-х годах именно на Курганмашзаводе разработал БМП-2 и БМП-3, обратился к главе государства с письмом. В обращении Благонравов отметил, что служащие завода делали ранее и могут делать в будущем «важные для страны дела».
В связи с этим Заслуженный деятель науки и техники просит президента не допустить «развала» КМЗ и «уничтожения» Специального конструкторского бюро машиностроения.
«На Курганском машиностроительном заводе есть еще прекрасные кадры», — уверен он.
Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» член курганского отделения КПРФ Сергей Еремин, на письмо Благонравова уже ответил аппарат правительства России. В письме сказано, что просьбу конструктора рассмотрят Госдума, «Ростех» и Министерство промышленности и торговли России.
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