Генерал-майор написал открытое письмо Путину

85-летний генерал-майор запаса Александр Благонравов , который в 1980-х годах именно на Курганмашзаводе разработал БМП-2 и БМП-3, обратился к главе государства с письмом. В обращении Благонравов отметил, что служащие завода делали ранее и могут делать в будущем «важные для страны дела».

В связи с этим Заслуженный деятель науки и техники просит президента не допустить «развала» КМЗ и «уничтожения» Специального конструкторского бюро машиностроения.