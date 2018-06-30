Крым пережил шквалистый ветер и град

​На Крым обрушились ливни, шквалистый ветер и град. Повреждены десятки автомобилей и сельхозугодия. 30 июня в регионе ожидается шторм.

Затопленные дороги, поваленные деревья и оборванные линии электропередачи. В Крыму подсчитывают ущерб от последствий непогоды, сообщает "ТВ Центр"

В пятницу на севере республики жара в считанные минуты сменилась мощными ливнями и шквалистым ветром. Осадки сопровождались крупным градом диаметром до пяти сантиметров. В результате повреждены десятки автомобилей и сельхозугодия. По данным синоптиков, 30 июня в регионе ожидается шторм.