Крым пережил шквалистый ветер и град 

На Крым обрушились ливни, шквалистый ветер и град. Повреждены десятки автомобилей и сельхозугодия. 30 июня в регионе ожидается шторм.
Затопленные дороги, поваленные деревья и оборванные линии электропередачи. В Крыму подсчитывают ущерб от последствий непогоды, сообщает "ТВ Центр".
В пятницу на севере республики жара в считанные минуты сменилась мощными ливнями и шквалистым ветром. Осадки сопровождались крупным градом диаметром до пяти сантиметров. В результате повреждены десятки автомобилей и сельхозугодия. По данным синоптиков, 30 июня в регионе ожидается шторм.
Стихия застала врасплох и жителей Нефтеюганска. Из-за обильных дождей улицы города оказались подтопленными. Ливневые канализации не справлялись с потоками. В результате на дорогах парализовало движение транспорта. Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды.