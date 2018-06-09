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США отказали в визах команде КВН
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Команда КВН не выступит в США из-за отказа в визе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выступление команды КВН "Городъ Пятигорскъ" в Нью-Йорке не состоится из-за проблем в получении визы, сообщил на свой странице в Facebook продюсер Лев Трахтенберг.
"К сожалению, выступление команды КВН "Городъ Пятигорскъ" в Нью-Йорке 17 июня отменяется. Мы не смогли получить петицию, на основании которой артисты получают визы в посольстве Америки в Москве… В результате неполучения визовой петиции, артисты из Пятигорска не могут назначить интервью в американском посольстве и, соответственно, прилететь в США", — пишет Трахтенберг.
По его словам, причины отказа непонятны, проблем с организацией гастролей в США в 2013 году и 2014 году не было.
"На этот раз власти требовали одно дополнительное подтверждение за другим, справку за справкой, бумажку за бумажкой, доказательство за доказательством. Мы все подготовили, дослали, но вновь получили отказ. После этого мы срочно собрали новый, второй пакет документов и попробовали оформить вторую петицию, запросив рабочие визы другой категории, но опять нарвались на отрицательный ответ", — добавляет продюсер, отметив, что на решение подана апелляция.
Трахтенберг отмечает, что нынешняя политическая ситуация и обострение отношений между США и Россией отражается не только на получении въездных виз в США для туристов, но и для артистов.
"Надеемся, что в скором будущем эта ситуация разрешится, но в настоящее время она ставит под вопрос многие гастрольные проекты. И не только наши, но и у моих коллег, которые занимаются организацией гастролей российских артистов в Америке", — добавил продюсер.
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