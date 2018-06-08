Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж

Власти Сочи объяснили, почему пляж, о котором спросили Путина, неухоженный

Пляж в сочинском поселке Якорная Щель является неухоженным, потому что он дикий, при этом в поселке также имеется благоустроенный пляж, сообщает пресс-служба администрации города.

Вопрос о состоянии пляжей в поселке Якорная Щель Лазаревского района Сочи был поднят 7 июня в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент отметил, что РЖД вкладывают большие средства, чтобы сохранить приемлемые условия для железнодорожного транспорта в районе Сочи, но обещал обратить внимание местных властей и руководства РЖД на эту проблему.

Как сообщили в мэрии, данный пляж располагается рядом с железнодорожной станцией и является диким.

"Неухоженный, потому что дикий, а дикий, потому что нет ни подъезда, ни подхода из-за ограждений РЖД: там находится станция "Якорная Щель". Но зато РЖД там отсыпали буны, задерживающие гальку, поэтому пляжная полоса через пару лет станет гораздо шире: гальку сюда наносит по руслу речки, впадающей в море неподалеку. При этом в поселке Якорная Щель имеется благоустроенный пляж, который никаких нареканий у сочинцев и гостей курорта не вызывает", — говорится в сообщении пресс-службы.

В муниципалитете добавили, что совещание с представителями СКЖД и собственниками прилегающих к железной дороге объектов состоится в ближайшее время.