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Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
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Власти Сочи объяснили, почему пляж, о котором спросили Путина, неухоженный 

РИА Новости 2 часа назад
Пляж в сочинском поселке Якорная Щель является неухоженным, потому что он дикий, при этом в поселке также имеется благоустроенный пляж, сообщает пресс-служба администрации города.
Вопрос о состоянии пляжей в поселке Якорная Щель Лазаревского района Сочи был поднят 7 июня в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент отметил, что РЖД вкладывают большие средства, чтобы сохранить приемлемые условия для железнодорожного транспорта в районе Сочи, но обещал обратить внимание местных властей и руководства РЖД на эту проблему.
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Как сообщили в мэрии, данный пляж располагается рядом с железнодорожной станцией и является диким.
"Неухоженный, потому что дикий, а дикий, потому что нет ни подъезда, ни подхода из-за ограждений РЖД: там находится станция "Якорная Щель". Но зато РЖД там отсыпали буны, задерживающие гальку, поэтому пляжная полоса через пару лет станет гораздо шире: гальку сюда наносит по руслу речки, впадающей в море неподалеку. При этом в поселке Якорная Щель имеется благоустроенный пляж, который никаких нареканий у сочинцев и гостей курорта не вызывает", — говорится в сообщении пресс-службы.
В муниципалитете добавили, что совещание с представителями СКЖД и собственниками прилегающих к железной дороге объектов состоится в ближайшее время.
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