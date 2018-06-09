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Назван выживший в Афганистане советский летчик
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Установлена личность выжившего в Афганистане советского летчика 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: предоставлено ветеранской организацией Боевое братство
Заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин предварительно назвал РИА Новости имя советского летчика, который выжил после того, как был сбит в Афганистане в 80-е годы. При этом подчеркивается, что информация не точная и требует тщательной проверки.
"Им, предположительно, может быть старший лейтенант Александр Баранов, старший летчик второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме", — рассказал Калинин.
Работа по поиску пропавшего летчика активно продолжается как по официальным, так и неофициальным каналам, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что он может быть в Пакистане, так как именно там находились все лагеря для советских военнопленных.

Что известно об Александре Баранове

По данным ветеранской организации, 2 сентября 1986 года Баранов не вернулся из полета на "ночную охоту". Поиски пилота не увенчались успехом. Самолет или его фрагменты также не нашли.
Точной информации о судьбе Баранова до сих пор нет, сообщил подполковник в отставке, кавалер ордена Красного Знамени Василия Высоцкого, который в 1985-86 годах служил командиром 2-й авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме.
"С Александром Барановым мы выполнили в Афганистане совместно десятки боевых вылетов до лета 1986 года, когда я поступил в ВВА им. Гагарина и покинул свой полк. Трагедия случилась, когда я уже был в Союзе", — приводит "Братство" слова Высоцкого.

Спасшийся летчик

На прошлой неделе стало известно, что сбитый в Афганистане советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, жив и хочет вернуться в Россию. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Союза десантников, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Летчику, скорее всего, не менее шестидесяти лет. Одна из ключевых задач — установить личность и выяснить, почему он не выходил на связь в течение тридцати лет.
В Российском союзе ветеранов Афганистана заявили, что готовы оказать любую помощь по возвращению на родину.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщала, что выживший летчик — это, возможно, старший лейтенант Сергей Пантелюк, служивший в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье. 27 октября 1987 года он вылетел с аэродрома Баграм и, предположительно, был сбит из ПЗРК в 180 километрах к северо-востоку. Обломки самолета найти не удалось.
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