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Главный синоптик России уходит в отставку
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Главный синоптик России уходит в отставку 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд уйдет в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Приказ о его увольнении вышел 6 июня. Сам Вильфанд рассказал агентству, что он займет должность научного руководителя организации. Новую работу он назвал «вполне симпатичной».
Вильфанд пояснил, что по закону директор НИИ не должен быть старше 65 лет, «в особых случаях» — 70 лет. Ученому исполнится 70 лет 13 июня.
Новым директором Гидрометцентра станет Дмитрий Киктев. До этого он был заместителем директора НИИ по науке. Вильфанд назвал его «замечательным специалистом», который «очень силен в информационном обеспечении».
Роман Вильфанд занимал должность главы Гидрометцентра с 2001 года. Он родился в 1948 году в Киеве, а в 1966-м переехал с семьей в Москву. Вильфанд учился на кафедре метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Затем он работал в Институте водных проблем, а в 1973 году началась его карьера в Гидрометцентре СССР.
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