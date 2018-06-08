Главный синоптик России уходит в отставку

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд уйдет в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Приказ о его увольнении вышел 6 июня. Сам Вильфанд рассказал агентству, что он займет должность научного руководителя организации. Новую работу он назвал «вполне симпатичной».

Вильфанд пояснил, что по закону директор НИИ не должен быть старше 65 лет, «в особых случаях» — 70 лет. Ученому исполнится 70 лет 13 июня.

Новым директором Гидрометцентра станет Дмитрий Киктев . До этого он был заместителем директора НИИ по науке. Вильфанд назвал его «замечательным специалистом», который «очень силен в информационном обеспечении».