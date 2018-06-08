Инженер из Комсомольска пожаловался на вопрос Путину

Инженер из Комсомольска оправдался за вопрос Путину

Житель Комсомольска-на-Амуре Петр Литвинцев заявил, что его вопрос для «Прямой линии» Владимира Путина «задали неправильно», передав президенту некорректную информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе «Прямой линии» ведущая назвала Литвинцева «сокращённым инженером самолётостроения», которому из-за потери работы приходится красить крыши домов. Путин после этого выразил сожаление, что инженер работает маляром, «хотя и профессия маляра хороша». Президент заверил, что власти поддерживают авиастроение на Дальнем Востоке. Позже хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт пообещал найти инженеру работу.

Литвинцев рассказал журналистам, что на самом деле он задал вопрос не о себе, а о перспективах Комсомольска-на-Амуре, откуда уезжают образованные люди. Мужчина отметил, что за свою жизнь он и крыши красил, и цемент мешал. Сейчас он не работает, поэтому состоит на учете в центре занятости и занимается творчеством.

Мужчина посетовал, что из-за неправильной трактовки «получился эгоистический вопрос».

«Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 7 июня. В 2018 году там впервые появилась видеосвязь президента с министрами и губернаторами. Президент поручал коллегам отвечать на некоторые вопросы и решать проблемы. В ходе «Прямой линии» Путина спрашивали о росте цен на бензин, проблемах науки, экономики, очередях на жилье для многодетных семей и экологии.