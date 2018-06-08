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Тест: Справитесь с ЕГЭ по английскому?
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Тест: Справитесь с ЕГЭ по английскому? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В России продолжается основной этап ЕГЭ. 9 и 13 июня абитуриенты будут сдавать экзамен по иностранному языку. А вы справились бы с таким испытанием? Помните правила английского? Пройдите тест.
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