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Тест: Справитесь с ЕГЭ по английскому?
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Тест: Справитесь с ЕГЭ по английскому?
Рамблер
1 час назад
Комментарии
9
Фото: Reuters
В
России
продолжается основной этап ЕГЭ. 9 и 13 июня абитуриенты будут сдавать экзамен по иностранному языку. А вы справились бы с таким испытанием? Помните правила английского? Пройдите тест.
Комментарии
9
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