Машков «кинул» 110 школьников

Последние несколько дней администрация школы по телефону звонила 110 школьникам, уже прошедшим региональные отборочные испытания для поступления, и предупреждала о переносе или отмене набора. Об этом радиостанции рассказала мать одного из них.

«Никаких объяснений», — отметила Ольга.

По словам одного из абитуриентов, второй этап поступления, творческие испытания, должен был состояться в Москве 27 июня.

Между тем накануне на официальном сайте колледжа появилось обращение Машкова, в котором тот подтвердил отмену набора на 2018-2019 учебный год. По его словам, ранее решение о поступлении студентов принимал лично Олег Табаков, однако «по известным печальным причинам», то есть в связи со своей смертью, он не сможет сделать это и на этот раз.

«Я этих ребят тоже не видел», — отметил Машков.

В связи с чем новый художественный руководитель школы и счел, что ему «решать чью-то судьбу было бы крайне безответственно».

Также Машков отметил, что понимает «переживания» родителей, однако ему предстоит «разобраться» в новой работе, изменить и адаптировать учебный процесс, а набирать новый курс до тех пор было бы «простой формалистикой».