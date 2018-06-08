Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ

Путин может встретиться с Трампом в Австрии

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать его встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. По информации Wall Street Journal, Путин попросил организовать саммит глав России и США Вене , Курц принял просьбу и передал ее в Белый дом, который в данный момент «обдумывает предложение».

G7 создаст «блок быстрого реагирования» на действия России

Великобритания предложит «Большой семерке» создать «блок быстрого реагирования» на действия России. По данным BuzzFeed, об этом на закрытой встрече с бизнесменами заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон . Целью структуры должно стать выявление «преступных действий» Москвы , например, убийств или кибервойны, а предложение главам стран G7 озвучит премьер-министр страны Тереза Мэй на открывающемся сегодня саммите.

Россия сделала авианосцы США беззащитными

Модернизированные российские сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 способны уничтожать американские авианосцы, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков . По его словам, Ту-22М3, прозванные «убийцами авианосцев», почти невозможно перехватить, так как дальность действия крылатых ракет Х-32, которыми они вооружены, около тысячи километров, а палубная авиация способна перехватывать цели лишь в радиусе 400 километров.

Кадыров объяснил отсутствие звонка Путина

Отсутствие у Владимира Путина вопросов к руководству Чечни свидетельствует о «доверии, мире, стабильности и благополучии» в республике, заявил ее глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Рамзана Кадырова, чеченское правительство в полном составе следило за «Прямой линией» главы государства, а отсутствие вопросов о кавказской республике не означает, что там «все только хорошо», однако местные власти работают над решением «проблемных вопросов».

У России хотят отобрать церемонию награждения победителей ЧМ

Награждение победителей чемпионата мира по футболу 2018 года должно пройти за пределами России, считают в правительственной Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе. Согласно докладу под названием «Кубок мира-2018: красивая игра и уродливый режим», который опубликован на сайте организации, власти России виновны в коррупции, дискриминации и даже в принуждении граждан к труду во время подготовки к мундиалю.