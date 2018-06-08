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Получившая комплимент от Путина блогерша рассказала о порно
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Получившая комплимент от Путина блогерша рассказала о порно 

Рамблер 42 минуты назад
Блогерша из Челябинска Наталья Краснова, задавшая вопрос президенту России Владимиру Путину и получившая от него комплимент, призналась в любви к порнофильмам.
«Я люблю порно! Это очень веселые фильмы!» — заявляла она менее года назад.
Свое признание Краснова сделала в видео, которое опубликовала в сентябре 2017-го на своей странице в соцсети Instagram.
Тогда блогерша сообщила подписчикам, что «бабы» тоже смотрят порно, но с иной целью. Например, однажды Краснову заинтересовала помада одной из актрис, которая не размазалась за полтора часа орального секса.
«Где купить такую помаду? У нас на «лакокраске» в Челябинске таких красителей даже не выпускают», — интересовалась она.
При этом Краснова рассказала, что одна ее подруга не любит порнофильмы из-за их предсказуемости, а сама каждые четыре года голосует на выборах президента России.
«Вот где непредсказуемость!» — иронизировала она.
Накануне Наталья Краснова во время «Прямой линии» Владимира Путина спросила президента, когда блогинг станет профессией. Отвечая, глава государства первым делом уточнил возраст девушки, а узнав, что ей 38 лет, отметил, что она выглядит гораздо моложе.
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