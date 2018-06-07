Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет

Пенсионер пожертвовал детдому накопленный за 40 лет миллион

85-летний пенсионер из Коми пожертвовал местному детскому дому миллион рублей, который скопил за 40 лет работы в школе, откладывая понемногу со своей учительской зарплаты.

«Когда в детский дом «Гаврош» пришла сумма с шестью нолями, решили выяснить имя спонсора. И сразу поехали знакомиться. Детей не было, зато в мгновение появилось сразу несколько внуков, говорит пожилой меценат. На дедушкин миллион в детском доме обновили мебель, купили компьютеры и мультимедийное оборудование», — сообщает телеканал «360».

Прознавшим про эту историю журналистам Евгений Васильевич рассказал, что принял решение отдать все свои сбережения детям после того, как случайно прочитал в газете про «Гаврош».

Из разговора с пожилым учителем также выяснилось, что семьи у него не было, а была мечта купить новый дом, но судя по окружающей его обстановке, с решением жилищного вопроса не сложилось. Зато привычка копить осталась.

Когда на шести сберкнижках образовался миллион рублей, Евгений Васильевич понял, что детям он нужнее и без лишнего шума сделал перевод. Руководство учреждения само разыскало благотворителя. Теперь подопечные детдома «Гавроша» часто навещают дедушку и помогают ему по хозяйству