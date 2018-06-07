Ещё
Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионер пожертвовал детдому накопленный за 40 лет миллион 

Ридус 5 часов назад
85-летний пенсионер из Коми пожертвовал местному детскому дому миллион рублей, который скопил за 40 лет работы в школе, откладывая понемногу со своей учительской зарплаты.
«Когда в детский дом «Гаврош» пришла сумма с шестью нолями, решили выяснить имя спонсора. И сразу поехали знакомиться. Детей не было, зато в мгновение появилось сразу несколько внуков, говорит пожилой меценат. На дедушкин миллион в детском доме обновили мебель, купили компьютеры и мультимедийное оборудование», — сообщает телеканал «360».
Прознавшим про эту историю журналистам Евгений Васильевич рассказал, что принял решение отдать все свои сбережения детям после того, как случайно прочитал в газете про «Гаврош».
Из разговора с пожилым учителем также выяснилось, что семьи у него не было, а была мечта купить новый дом, но судя по окружающей его обстановке, с решением жилищного вопроса не сложилось. Зато привычка копить осталась.
Когда на шести сберкнижках образовался миллион рублей, Евгений Васильевич понял, что детям он нужнее и без лишнего шума сделал перевод. Руководство учреждения само разыскало благотворителя. Теперь подопечные детдома «Гавроша» часто навещают дедушку и помогают ему по хозяйству
Ранее «Ридус» рассказывал о событиях в детских домах и приютах совсем другого свойства. Осенью прошлого года директора омского приюта поймали на воровстве у сирот, тогда же семья из Сызрани сдала своего 13-летнего ребенка в детский дом после того, как он отказался вступать в секту, а в феврале 2018 года под Челябинском нашелся детдом, где насиловали детей.
Ридус: последние новости
Поклонская возмутилась поездкой в Крым «самопровозглашенных» Романовых Россиян настигла шестидневная рабочая неделя Названы самые миролюбивые страны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»118
Правительство определилось с пенсионным возрастом1046
Киев заявил о «бегстве» российского корабля74
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад278
«Хуже-то уже некуда»: Дублер Бузовой унизила певицу70
Видео
Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет
Общество
04:19
Макрон осадил Трампа
В мире
03:40
Правительство определилось с пенсионным возрастом
Личный счет
01:40
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад
Политика
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
01:30
Умер Виктор Толмачев
Общество Наука
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
00:46
«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой
Шоу-бизнес
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
01:01
Украина закрыла часть еще одного моря
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение