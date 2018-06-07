Ещё
Умер Виктор Толмачев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Виктор Толмачев 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В возрасте 83 лет скончался советский и российский авиаконструктор Виктор Толмачев, передает ТАСС.
О смерти Толмачева сообщил генеральный директор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.
«Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" главный конструктор Виктор Ильич Толмачев», — написал он.
Виктор Толмачев — один из главных конструкторов тяжелых дальних турбореактивных транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».
С 1971 года он был ведущим конструктором проекта Ан-124, а в 1985 году был назначен главным конструктором и его производной — шестидвигательного Ан-225 "Мрия". Также Толмачев участвовал в разработке и создании почти всех самолетов «Ан».
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой319
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв20
«Газпром» отказался платить Украине108
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»193
Лазарева призналась в неизлечимой болезни51
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
09:55
«Газпром» отказался платить Украине
Компании
07:55
Путин напомнил томскому губернатору о вежливости
Политика
01:20
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой
В мире Украина
00:20
Под Петербургом на детей рухнула крыша бассейна
Происшествия Азия
01:47
Путин объяснил разницу между арестом Вышинского и Сенцова
Политика В мире
01:32
Блогер открыла секрет красоты после комплимента от Путина
Политика
00:50
Кровавый источник забил в Златоусте
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение