Умер Виктор Толмачев

В возрасте 83 лет скончался советский и российский авиаконструктор Виктор Толмачев , передает ТАСС

«Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" главный конструктор Виктор Ильич Толмачев», — написал он.

Виктор Толмачев — один из главных конструкторов тяжелых дальних турбореактивных транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

С 1971 года он был ведущим конструктором проекта Ан-124, а в 1985 году был назначен главным конструктором и его производной — шестидвигательного Ан-225 "Мрия". Также Толмачев участвовал в разработке и создании почти всех самолетов «Ан».