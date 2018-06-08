Получившую комплимент от Путина блогершу обвинили в подставе

Эксперты прокомментировали порталу Ura.ru вопрос челябинской блогерши Натальи Красновой президенту России о «легализации» профессии блогера.

«Зачем она (это. — Прим. ред.) сделала?» — удивился ее коллега, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, вопрос челябинки — «явка с повинной» и в буквальном смысле просьба взять с нее налоги. Более того, он уверен, что уже в ближайшее время блогеры подвергнутся «всяким проверкам».

Не понял мотивации Красновой и журналист Максим Кононенко . По его словам, «серьезные» блогеры и так «легальны», так как официально сотрудничают с крупными агентствами.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов одобрил инициативу челябинской блогерши. Парламентарий отметил, что в этой сфере «вращаются» миллионы рублей, а блогеры должны «выйти из тени» и платить налоги.