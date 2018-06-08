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Получившую комплимент от Путина блогершу обвинили в подставе
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Получившую комплимент от Путина блогершу обвинили в подставе 

Рамблер 1 час назад
Эксперты прокомментировали порталу Ura.ru вопрос челябинской блогерши Натальи Красновой президенту России о «легализации» профессии блогера.
«Зачем она (это. — Прим. ред.) сделала?» — удивился ее коллега, пожелавший остаться анонимным.
По его словам, вопрос челябинки — «явка с повинной» и в буквальном смысле просьба взять с нее налоги. Более того, он уверен, что уже в ближайшее время блогеры подвергнутся «всяким проверкам».
Не понял мотивации Красновой и журналист Максим Кононенко. По его словам, «серьезные» блогеры и так «легальны», так как официально сотрудничают с крупными агентствами.
Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов одобрил инициативу челябинской блогерши. Парламентарий отметил, что в этой сфере «вращаются» миллионы рублей, а блогеры должны «выйти из тени» и платить налоги.
Накануне во время «Прямой линии» Владимира Путина Наталья Краснова спросила президента, когда блогинг станет профессией. В ответ Путин заявил, что об этом «можно поговорить», так как государство заинтересовано в «фиксации» и «формализации» профессии блогера.
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