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Тест: Справитесь с ЕГЭ по информатике?
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Тест: Справитесь с ЕГЭ по информатике? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Public Domain
В России проходит основной этап ЕГЭ. 28 мая выпускники сдавали информатику. А вы смогли бы сейчас пройти экзамен по этому предмету? Проверьте себя — ответьте на вопросы теста.
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