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Дачников предупредили о заморозках
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Дачников предупредили о заморозках 

RT на русском 1 час назад
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что 7 июня в ночные и утренние часы в Подмосковье ожидаются заморозки.
«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 7 июня по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе минус 2-0 градусов», — приводит агентство «Москва» сообщение МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что в Москве до конца среды, 6 июня, местами ожидается небольшой дождь и сильный ветер.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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Комментарии8  Ещё 8 источников 
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