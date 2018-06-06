Пока вы спали: Путин мог стать адвокатом 

Дагестанский полковник попался на взятке
В Москве задержали главу оперативно-разыскной части службы безопасности МВД Дагестана. По данным «Коммерсанта», Магомеда Хизриева подозревают в намерении за взятку в два миллиона рублей очистить свое досье от порочащих сведений, например, от подозрений в связях с незаконными вооруженными формированиями. Хизриев намеревался заплатить деньги главному управлению собственной безопасности МВД, чтобы в будущем году претендовать на должность главы дагестанского управления министерства.
Российский Ан-124 назвали «невозможным»
Россия не сможет возобновить производство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», сообщили «Обозревателю» в пресс-службе украинского госпредприятия «Антонов». По словам собеседника издания, лишь специалисты «Антонова» обладают всей технической и другой необходимой информацией об Ан-124, а российская сторона не обсуждала с ними этот вопрос.
«Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно», — подчеркнули в компании.
Путин мог стать адвокатом
Не будь Владимир Путин политиком, он стал бы адвокатом. Об этом президент России сам рассказал в интервью Международному радио Китая. На вопрос об альтернативной профессии президент заметил, что она уже у него есть. По словам Путина, хоть он и служил в советской разведке, однако по образованию он — юрист, почему, «в принципе», мог бы работать адвокатом.
Европу призвали объединиться с Россией
Европа должна объединиться с Россией, чтобы противостоять США. Такое мнение в статье для немецкой газеты Suddeutsche Zeitung выразил журналист Руперт Штернат. По его словам, европейская политика американцев неприемлема, а успешного противостояния ей, а также долгосрочного «сосуществования» народов Европы можно добиться, установив справедливый баланс интересов с Россией, в том числе отменив санкции против нее.
Украина призналась в бессилии
Украина не способна ответить «в силовом формате» на возможные «агрессивные и неадекватные» действия России в Азовском море, заявил местному каналу «UA:Перший» пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы. По словам Олега Слободяна, в Азовском море до сих пор идет демонстрация силы со стороны РФ. Стоит российской стороне "перейти грань", и Украина ответит обязательно, однако для ответа «в силовом формате» у пограничников недостаточно ресурсов. Какой ответ предполагает украинская Госпогранслужба Слободян не уточнил.