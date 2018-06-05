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Лимонов посоветовал забрать Харьков и пол-Казахстана
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Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности

Лимонов посоветовал забрать Харьков и пол-Казахстана 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Писатель Эдуард Лимонов опубликовал в Twitter «завещание», в котором дал указания, как поступать с Россией. Публикацию завещания писатель объяснил страхом, что он «не доживет».
Лимонов призвал «взять в Россию» все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова, и наказал после смерти президента Казахстана Нурсултана Назарбаева разделить страну с Китаем.
«Только не давайте Китаю выход к Каспию», — предупредил писатель, рекомендовав отдать китайцам восток Казахстана.
Ранее Эдуард Лимонов заявил, что немцам грозит вымирание, «потому что их 80 миллионов всего».
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