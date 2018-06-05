Лимонов посоветовал забрать Харьков и пол-Казахстана 

Писатель Эдуард Лимонов опубликовал в Twitter «завещание», в котором дал указания, как поступать с Россией. Публикацию завещания писатель объяснил страхом, что он «не доживет».
Лимонов призвал «взять в Россию» все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова, и наказал после смерти президента Казахстана Нурсултана Назарбаева разделить страну с Китаем.
ЗАВЕЩАНИЕ, вдруг не доживу. Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины.начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам— восток— Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 4 июня 2018 г.
«Только не давайте Китаю выход к Каспию», — предупредил писатель, рекомендовав отдать китайцам восток Казахстана.
Ранее Эдуард Лимонов заявил, что немцам грозит вымирание, «потому что их 80 миллионов всего».