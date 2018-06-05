Лимонов посоветовал забрать Харьков и пол-Казахстана 

ЗАВЕЩАНИЕ, вдруг не доживу. Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины.начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам— восток— Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 4 июня 2018 г.