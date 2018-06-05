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Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
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Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей 

Рамблер 17 минут назад
Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) предложили закрыть южный берег Крыма для автомобилей, передает РБК.
По их мнению, для того чтобы Крым мог конкурировать с ведущими мировыми курортами, необходимо создать» транспортную систему, организованную на основе лучших мировых практик зеленого транспорта, и инженерную инфраструктура высокого уровня».
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В РАНХиГС предлагают развивать общественный транспорт и пешеходные зоны, а автомобилям ограничить въезд в центральную часть населенных пунктов и запретить приближаться к побережью менее чем на 100 метров.
Эксперты предлагают развивать сеть транспортно-логистических центров с платными перехватывающими парковками и системами самостоятельной аренды автомобиля и велопроката, вводить платный въезд и платную парковку в населенных пунктах и расширять систему экологического транспорта, в частности, троллейбусов.
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