Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей

По их мнению, для того чтобы Крым мог конкурировать с ведущими мировыми курортами, необходимо создать» транспортную систему, организованную на основе лучших мировых практик зеленого транспорта, и инженерную инфраструктура высокого уровня».

В РАНХиГС предлагают развивать общественный транспорт и пешеходные зоны, а автомобилям ограничить въезд в центральную часть населенных пунктов и запретить приближаться к побережью менее чем на 100 метров.

Эксперты предлагают развивать сеть транспортно-логистических центров с платными перехватывающими парковками и системами самостоятельной аренды автомобиля и велопроката, вводить платный въезд и платную парковку в населенных пунктах и расширять систему экологического транспорта, в частности, троллейбусов.