Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза 

За снятием наличных проследит ЦБ
В России создадут список стран «зоны особого внимания» и начнут проверять снятие наличных с выпущенных в них банковских карт. По данным «Известий», соответствующий проект поправок уже согласован с силовиками и Центральным банком и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности. Если поправки будут приняты, то банки станут обязаны сообщать Росфинмониторингу о количестве обналиченных денег, времени и месте операции, номере карты, а также о данных ее владельца и наименовании зарубежного банка.
Бензин может подорожать в 1,5 раза
Нефтяной налоговый маневр повысит цены на топливо в России «как минимум» в полтора раза, считают в «Роснефти». Согласно сообщению пресс-службы компании, предусмотренное маневром снижение экспортных пошлин, которые «защищают» внутренний рынок, «неизбежно» сравняет внутрироссийские цены с мировыми. Кроме того, в «Роснефти» уверены, что временное снижение акцизов на топливо не решит «системные» проблемы, которые есть на рынке нефтепродуктов и их переработки.
Русскому лазеру создали фургон
Российская компания из Набережных Челнов «Астейс» создала фургон для самоходного лазерного комплекса «Пересвет», о создании которого в начале марта заявил президент России Владимир Путин. Об этом РИА Новости сообщил представитель предприятия. Собеседник агенства не привел каких-либо характеристик фургона, однако отметил, что более 2,5 тысяч бронированных автомобилей «Астейс» уже используют российские силовики.
Маткапитал разрешили тратить по-новому
Россиянам разрешили гасить любые жилищные кредиты материнским капиталом, сообщает «Парламентская газета». Ранее этой выплатой можно было расплатиться лишь при перекредитовании долга, возникшего до рождения второго ребенка, теперь же сроки его возникновения неважны.
«Хорошо, что правительство услышало пожелания граждан», — прокомментировал нововведение депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Бензин губит урожай
Власти пяти регионов России намерены предложить правительству компенсировать местным сельхозпроизводителям убытки от подорожавшего топлива. По данным «Коммерсанта», соответствующие обращения готовят власти Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской и Челябинской областей. В них они укажут министрам на «непростую», по словам ставропольского губернатора Владимира Владимирова, ситуацию.