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Россияне 8 лет оплачивали чужие долги за ЖКХ
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Россияне 8 лет оплачивали чужие долги за ЖКХ 

dom.lenta.ru 10 часов назад
Фото: АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ / «КОММЕРСАНТЪ»
Мать-одиночка из города Бугуруслан Оренбургской области обратилась в прокуратуру, чтобы прекратить оплачивать ЖКУ за пользование комнатой в общежитии, в которой они с ребенком не проживают уже восемь лет. Об этом сообщает региональный портал «Оренбургская неделя».
Жительница Бугуруслана съехала из комнаты в общежитии, которую они с ребенком занимали на основании договора найма социального жилья, в 2010 году. Как отмечает издание, в договоре найма был прописан пункт о том, что он считается расторгнутым со дня выезда жильцов из комнаты.
Несмотря на это, женщина решила официально расторгнуть договор. Она обращалась в паспортный стол, МФЦ, администрацию города, и в результате выяснила, что здание на момент освобождения ею комнаты никому не принадлежит.
С тех пор семья ежегодно получает счета на уплату коммунальных услуг, как проживающие в общежитии. Квитанции приходят раз в год, при этом сумма высчитывается из зарплаты бывшей нанимательницы с помощью службы судебных приставов.
Получив счета в первый раз, женщина снова попыталась расторгнуть договор и выяснила, что теперь здание общежития находится на балансе городского хозяйства. В расторжении ей отказали, сославшись на накопившуюся задолженность. Сейчас женщина обратилась в прокуратуру Бугуруслана с просьбой помочь ей в сложившейся ситуации.
Различные казусы, связанные с выставлением россиянам счетов на недвижимость, которой они не пользуются, происходят регулярно. Так, жители двухкомнатной квартиры в одном из домов Екатеринбурга судятся с управляющей компанией, которая в 2016 году начала выставлять им счет за ЖКХ как за «трешку». Путаница связана с изменением проекта еще в 1960-е годы: на площадке вместо одно— и трехкомнатной квартиры построили две двухкомнатных, и эти изменения не были внесены в документацию. УК отказалась сделать перерасчет даже после предоставления справки БТИ о фактической площади квартиры.
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