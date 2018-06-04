Россияне 8 лет оплачивали чужие долги за ЖКХ

Мать-одиночка из города Бугуруслан Оренбургской области обратилась в прокуратуру , чтобы прекратить оплачивать ЖКУ за пользование комнатой в общежитии, в которой они с ребенком не проживают уже восемь лет. Об этом сообщает региональный портал «Оренбургская неделя».

Жительница Бугуруслана съехала из комнаты в общежитии, которую они с ребенком занимали на основании договора найма социального жилья, в 2010 году. Как отмечает издание, в договоре найма был прописан пункт о том, что он считается расторгнутым со дня выезда жильцов из комнаты.

Несмотря на это, женщина решила официально расторгнуть договор. Она обращалась в паспортный стол, МФЦ, администрацию города, и в результате выяснила, что здание на момент освобождения ею комнаты никому не принадлежит.

С тех пор семья ежегодно получает счета на уплату коммунальных услуг, как проживающие в общежитии. Квитанции приходят раз в год, при этом сумма высчитывается из зарплаты бывшей нанимательницы с помощью службы судебных приставов.

Получив счета в первый раз, женщина снова попыталась расторгнуть договор и выяснила, что теперь здание общежития находится на балансе городского хозяйства. В расторжении ей отказали, сославшись на накопившуюся задолженность. Сейчас женщина обратилась в прокуратуру Бугуруслана с просьбой помочь ей в сложившейся ситуации.