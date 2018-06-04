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Умерла Наталия Сорокина
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Солистка Андреевского оркестра Наталия Сорокина умерла на 92-м году жизни 

ТАСС 1 час назад
Фото: tvkultura.ru
Старейшая солистка Андреевского оркестра, народная артистка России, гусляр Наталия Сорокина скончалась в воскресенье в Петербурге на 92-м году жизни в результате несчастного случая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оркестра.
"Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева с глубочайшим прискорбием сообщает, что 3 июня в результате трагического стечения обстоятельств на 92-м году жизни скончалась старейшая солистка коллектива, народная артистка России Наталия Давыдовна Сорокина", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ученица первой профессиональной исполнительницы на щипковых гуслях народной артистки России Веры Городовской, Наталия Сорокина более семидесяти лет отдала игре на этом народном инструменте. Специально для нее создавали музыку Валерий Гаврилин, Вадим Биберган, Игорь Рогалев, Борис Чайковский и многие другие ее современники. Записи исполнений Наталии Сорокиной в составе Андреевского оркестра и сольно входят в золотой фонд российской культуры. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.
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