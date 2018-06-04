Бабченко выставил счет за интервью

«Воскресший» российский журналист Аркадий Бабченко требует за интервью 50 тысяч долларов, о чем предупредил журналистов на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Бабченко, после «воскрешения» у него появилось множество проблем, он «безумно» устал и уже несколько дней находится на грани нервного срыва, поэтому хочет не повышать чьи-либо рейтинги, а «в очередной раз жизнь заново с нуля строить».

«Поэтому давайте так: 50 штук баксов — и эксклюзивное интервью ваше», — добавил он.

Спустя час журналист сообщил, что канал «Россия» согласился на его условия, однако он отказался от «кровавых денег», пообещав при этом «навестить» российский телеканал на американском танке Abrams, но «не для интервью».