В Императорском доме заявили о безумии Поклонской

Представитель Романовых заявил о безумии Поклонской

Ранее Поклонская на своей странице в Facebook назвала княгиню и ее сына «иностранными гражданами», «титулованными» гостями из Испании » и «коммивояжёрами с непонятными целями». Также она написала, что дедушка княгини, великий князь Кирилл Владимирович «с красным бантом заявился к М. В. Родзянко, чтобы присягнуть революции».

По словам Закатова, несколько заявление в посте Поклонской — «клеветнические». Он отметил, что княгиня и князь не иностранцы: еще в 1992 году они получили паспорта граждан РФ

Также представитель дома Романовых подчеркнул, что великий князь Кирилл Владимирович не предавал своего кузена, императора Николая II

«<…> Распространять эту давно разоблаченную клевету для депутата Государственной думы, для юриста — это очень стыдно», — сказал Закатов.

Он заявил, что Императорский дом «совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской» и «сожалеет о ее нынешнем душевном состоянии». Закатов пожелал ей «скорейшего выздоровления» и «вразумления».

2 июня княгиня Мария Владимировна и ее сын, князь Георгий Михайлович на автомобиле Lada проехали по Крымскому мосту. Их визит был приурочен к 235-летнему юбилею вхождения Крыма в состав Российской империи. Поклонская после этого призвала «не восхищаться» визитами «самопровозглашённых „государынь“ и „цесаревичей“. По ее словам, в „сыновей лейтенанта Шмидта“ в России „все уже наигрались“.

Осенью прошлого года Поклонская заявила о решении вернуть орден „За сохранение мира на Крымской земле“, который ей вручила Мария Владимировна в 2014 году. Поклонскую возмутило, что княгиня выступила против запрета фильма „Матильда“. Закатов тогда посоветовал Поклонской „разобраться в своей душе“.