Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном

«Нет, точно», — подчеркнул он.

По его словам, фотография со встречи лидера Северной Кореи с министром иностранных дел России , опубликованная на сайте МИДа , была сделана не в единственном экземпляре. Киселев напомнил, что на подобных мероприятиях фотографы работают «скорострельно».

«Вот и получаются разные мимические фазы», — объяснил телеведущий.

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Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало снимок Лаврова и Ким Чен Ына, на котором первый улыбается, а выражение лица второго — серьезное. Накануне таким же фото был проиллюстрирован сюжет «Вестей недели», однако если мимика российского министра не изменилась, то на лице главы КНДР появилась улыбка.