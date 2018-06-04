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Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
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Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном 

Рамблер 43 минуты назад
Редакторы программы «Вести недели» на канале «Россия» не пририсовывали улыбку Ким Чен Ыну. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий шоу Дмитрий Киселев.
>> «Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
«Нет, точно», — подчеркнул он.
По его словам, фотография со встречи лидера Северной Кореи с министром иностранных дел России, опубликованная на сайте МИДа, была сделана не в единственном экземпляре. Киселев напомнил, что на подобных мероприятиях фотографы работают «скорострельно».
«Вот и получаются разные мимические фазы», — объяснил телеведущий.
скриншот Россия 1
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало снимок Лаврова и Ким Чен Ына, на котором первый улыбается, а выражение лица второго — серьезное. Накануне таким же фото был проиллюстрирован сюжет «Вестей недели», однако если мимика российского министра не изменилась, то на лице главы КНДР появилась улыбка.
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