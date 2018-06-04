Ещё
Забита последняя свая Крымского моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строители погрузили последнюю сваю железнодорожной части моста в Крым 

РИА Новости 52 минуты назад
Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6 694 сваи трех типов", — говорится в сообщении.
Сваи моста погружены как вертикально, так и под наклоном. Для надежности и долговечности в агрессивной морской среде в каждой трубосвае создан железобетонный сердечник: в верхней секции трубы сформирован армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.
В инфоцентре отметили, что погружение свай в фундаменты опор под автодорогу было завершено еще летом 2017 года, после чего строители полностью перевели сваебойное оборудование на железнодорожную часть.
"Требования к профилю железных дорог — жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру — с 5 до 35 метров. Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2 576 трубосвай, то под железнодорожные — 2 788 трубосвай", — отметили в инфоцентре.
По трассе железной дороги достигнут и своеобразный рекорд этого типа работ: на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 зафиксировано самое глубокое погружение трубосваи: проектный отказ достигнут на отметке 108 метров.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.
РИА Новости: последние новости
Авиакомпании сократили летние планы полетов в Крым на 22,2% Россиян ждет шестидневная рабочая неделя Законопроект о домашних животных предусматривает их бесплатную регистрацию
Комментарии2  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской224
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым11
Путин успокоил Евросоюз157
Место, где остановилось время: трагедия «Арзамас-1»9
Над чем смеялись в СССР35
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
01:45
России пригрозили потерей Петербурга
Прибалтика В мире
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:03
Забита последняя свая Крымского моста
Общество Недвижимость
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
04:35
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым
Шоу-бизнес
00:44
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение