Забита последняя свая Крымского моста

Строители погрузили последнюю сваю железнодорожной части моста в Крым

Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6 694 сваи трех типов", — говорится в сообщении.

Сваи моста погружены как вертикально, так и под наклоном. Для надежности и долговечности в агрессивной морской среде в каждой трубосвае создан железобетонный сердечник: в верхней секции трубы сформирован армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном.

В инфоцентре отметили, что погружение свай в фундаменты опор под автодорогу было завершено еще летом 2017 года, после чего строители полностью перевели сваебойное оборудование на железнодорожную часть.

"Требования к профилю железных дорог — жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру — с 5 до 35 метров. Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2 576 трубосвай, то под железнодорожные — 2 788 трубосвай", — отметили в инфоцентре.

По трассе железной дороги достигнут и своеобразный рекорд этого типа работ: на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 зафиксировано самое глубокое погружение трубосваи: проектный отказ достигнут на отметке 108 метров.