Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым

Число авиарейсов в Крым резко сократили

Российские авиакомпании сократили планы по летним рейсам в Крым на 551 тысячу пассажиров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Транспортную клиринговую палату.

По данным газеты, в 2017 году перевозчики предоставили пассажирам 2,7 миллиона мест, а в 2018-м — уже 2,1 миллиона. Самое большое сокращение зафиксировали у « Уральских авиалиний » — на 187 тысяч мест или на 39 процентов, за ними следует Red Wings , урезавшая план на 64 тысячи кресел (на 27 процентов), «Аэрофлот» сократил число мест на 51 тысячу (14 процентов).

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты связали сокращение числа рейсов с открытием Крымского моста, ростом тарифов в аэропорту Симферополя в 1,5-2 раза и ростом цен на топливо в регионе (с 41,5 до 50 тысяч рублей за тонну керосина).

В авиакомпаниях газете рассказали, что с 1 июня в местном аэропорту сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 рубля, за авиабезопасность — 408 рублей, обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях обойдется в 461 рубль, а предоставление аэровокзала будет стоить 285 рублей на пассажира. В «Уральских авиалиниях» заявили о росте стоимости обслуживания рейса на 50 процентов. В «Нордавиа» ситуацию с ростом цен назвали «угрожающе критической». В самом аэропорту повышение тарифов объяснили необходимостью возврата вложений в новую инфраструктуру.

При этом в Федеральной антимонопольной службе заявили, что жалоб на завышение тарифов от авиакомпаний не поступало.

Глава комитета по туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк рассказал, что на майские праздники турпоток в Крым вырос на восемь процентов, а за две недели после открытия Крымского моста по нему проехали около 150 тысяч машин.