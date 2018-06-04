Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым

Российские авиакомпании сократили планы по летним рейсам в Крым на 551 тысячу пассажиров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Транспортную клиринговую палату.
По данным газеты, в 2017 году перевозчики предоставили пассажирам 2,7 миллиона мест, а в 2018-м — уже 2,1 миллиона. Самое большое сокращение зафиксировали у «Уральских авиалиний» — на 187 тысяч мест или на 39 процентов, за ними следует Red Wings, урезавшая план на 64 тысячи кресел (на 27 процентов), «Аэрофлот» сократил число мест на 51 тысячу (14 процентов).
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты связали сокращение числа рейсов с открытием Крымского моста, ростом тарифов в аэропорту Симферополя в 1,5-2 раза и ростом цен на топливо в регионе (с 41,5 до 50 тысяч рублей за тонну керосина).
В авиакомпаниях газете рассказали, что с 1 июня в местном аэропорту сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 рубля, за авиабезопасность — 408 рублей, обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях обойдется в 461 рубль, а предоставление аэровокзала будет стоить 285 рублей на пассажира. В «Уральских авиалиниях» заявили о росте стоимости обслуживания рейса на 50 процентов. В «Нордавиа» ситуацию с ростом цен назвали «угрожающе критической». В самом аэропорту повышение тарифов объяснили необходимостью возврата вложений в новую инфраструктуру.
При этом в Федеральной антимонопольной службе заявили, что жалоб на завышение тарифов от авиакомпаний не поступало.
Глава комитета по туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк рассказал, что на майские праздники турпоток в Крым вырос на восемь процентов, а за две недели после открытия Крымского моста по нему проехали около 150 тысяч машин.
Мост через Керченский пролив открыли 15 мая. Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Строительство моста велось с февраля 2016 года. Первоначально планировалось, что автомобильное движение запустят в конце 2018-го. Для движения поездов его планируют открыть в 2019 году. Ранее Крым с материковой Россией соединяли только Керченская паромная переправа и аэропорт Симферополь.