Ещё
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число авиарейсов в Крым резко сократили 

Рамблер 1 час назад
Российские авиакомпании сократили планы по летним рейсам в Крым на 551 тысячу пассажиров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Транспортную клиринговую палату.
По данным газеты, в 2017 году перевозчики предоставили пассажирам 2,7 миллиона мест, а в 2018-м — уже 2,1 миллиона. Самое большое сокращение зафиксировали у «Уральских авиалиний» — на 187 тысяч мест или на 39 процентов, за ними следует Red Wings, урезавшая план на 64 тысячи кресел (на 27 процентов), «Аэрофлот» сократил число мест на 51 тысячу (14 процентов).
>> Невыездные: как россияне проведут лето
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты связали сокращение числа рейсов с открытием Крымского моста, ростом тарифов в аэропорту Симферополя в 1,5-2 раза и ростом цен на топливо в регионе (с 41,5 до 50 тысяч рублей за тонну керосина).
В авиакомпаниях газете рассказали, что с 1 июня в местном аэропорту сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 рубля, за авиабезопасность — 408 рублей, обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях обойдется в 461 рубль, а предоставление аэровокзала будет стоить 285 рублей на пассажира. В «Уральских авиалиниях» заявили о росте стоимости обслуживания рейса на 50 процентов. В «Нордавиа» ситуацию с ростом цен назвали «угрожающе критической». В самом аэропорту повышение тарифов объяснили необходимостью возврата вложений в новую инфраструктуру.
При этом в Федеральной антимонопольной службе заявили, что жалоб на завышение тарифов от авиакомпаний не поступало.
Глава комитета по туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк рассказал, что на майские праздники турпоток в Крым вырос на восемь процентов, а за две недели после открытия Крымского моста по нему проехали около 150 тысяч машин.
Мост через Керченский пролив открыли 15 мая. Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Строительство моста велось с февраля 2016 года. Первоначально планировалось, что автомобильное движение запустят в конце 2018-го. Для движения поездов его планируют открыть в 2019 году. Ранее Крым с материковой Россией соединяли только Керченская паромная переправа и аэропорт Симферополь.
Комментарии108  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как будем отдыхать в июне
Сахалинцы захотели повторить судьбу Крыма130
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин584
Жестокая ошибка. «Я решил — сейчас убивать будут»9
«Говноактриса я»: Самбурская объяснила синяки40
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:44
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым
Общество
01:32
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
Общество
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
00:39
Рак сбежал из супа, отпилив себе клешню
Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение