«Андрюш, мы посмотрим»

Аварийное жилье, вымогательство денег, угроза экологической катастрофы — самые распространенные жалобы от россиян на прошлогодней «прямой линии» с Владимиром Путиным , состоявшейся 15 июня. По каждому вопросу президент России давал отдельные распоряжения, а в вопиющих случаях даже поручал прокуратуре провести проверку. «Газета.Ru» решила выяснить, все ли поручения и распоряжения были исполнены.

Первый острый вопрос, прозвучавший на прошлогодней «прямой линии», был связан с полигоном «Кучино» в подмосковной Балашихе . Жители соседних со свалкой районов заявили, что находятся «просто невыносимой ситуации». »

В черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка — самая большая в Московской области . На теле полигона происходят ежедневные возгорания, невозможно дышать, постоянно происходит выброс газов: метилмеркаптан, диоксид серы. Все это преобразуется в сероводород, этим всем мы дышим», — заявили жители, добавив, что обращение к президенту РФ Владимиру Путину стало для них «последней надеждой».

Российский лидер признал, что «вопрос очень болезненный и сложный». Он сказал, что было принято решение о строительстве пяти мусороперерабатывающих заводов, четыре из которых будут располагаться в Московской области.

«Из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей — это достаточно приличные деньги — на решение текущих, наиболее острых вопросов. И у вас, безусловно, один из таких острых текущих вопросов.

Я попрошу и губернатора, и правительство Российской Федерации использовать эти ресурсы для того, чтобы заняться наиболее острыми вопросами, такими как ваш. И надеюсь, что это будет сделано.

Я прекрасно понимаю и вижу сейчас прямо остроту этой проблемы, она складывалась десятилетиями. Попробуем сделать это как можно быстрее», — сказал президент.

Спустя неделю после «прямой линии» появилось поручение закрыть «Кучино». Ситуацию взял на личный контроль премьер-министр Дмитрий Медведев . На полигоне с 10 ноября провели экстренную дегазацию, из-за которой, впрочем, произошел еще один всплеск неприятного запаха, добравшийся и до Москвы . По данным на середину мая 2018 года, уже половина склонов «Кучино» была накрыта полимерной тканью. Рекультивацию полигона планируется завершить к лету 2019 года.

Подмосковное управление Следственного комитета также начало проверять информацию о строительстве жилья рядом со свалкой. «Следствие установило, что должностными лицами администрации городского округа Балашиха вопреки действующему законодательству России , в нарушение законных прав и интересов граждан выдано разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, открытого в 1964 году», — отметили по итогам проверки в СК России.

Кроме того, в мае 2018 года были возбуждены два уголовных дела в отношении бывших ответственных сотрудников полигона за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды. По этой статье фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы. В отношении гендиректора фирмы-арендатора земли под полигон дело было переквалифицировано на «злоупотребление должностными полномочиями».

«Балашихинский прецедент» вскрыл остро стоящую проблему перегруженных полигонов в Московской области. Позже прошли массовые протесты с требованием закрыть ряд крупных свалок в Подмосковье, в том числе «Ядрово» в Волоколамске

Еще один экологический вопрос поступил из Находки . Мальчика Андрея Боля волновал вопрос загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью, которая появляется в результате того, что уголь перегружают открытым способом. «Как нам теперь жить?» — поинтересовался он у президента.

«Ничего хорошего в этом нет, конечно, — заметил в ответ Путин. — Надо посмотреть, как организована работа в портовых сооружениях. Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт, в каком режиме он работает».

«Постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован», — добавил он, попросив потом мальчика рассказать, поменялась ли ситуация: «Андрюш, мы вместе с тобой посмотрим, потом еще свяжемся. Оставь свои данные, потом расскажешь мне, какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом».

Спустя несколько часов после эфира Генпрокуратура дала поручение Дальневосточной транспортной прокуратуре проверить перевалку угля в порту Находки. «Установлено, что не все стивидорные (занимающиеся погрузочно-разгрузочными работами в порту — „Газета.Ru“) компании проводили мероприятия по пылеподавлению, осуществляли выбросы загрязняющих веществ без разрешений, не разрабатывали проекты санитарно-защитных зон, не исследовали концентрацию в воздухе загрязняющих веществ, не инвентаризировали источники вредных выбросов», — заявили в прокуратуре по итогам проверки. Несколько физических и юридических лиц были оштрафованы.

Также в суд были отправлены 33 иска, в том числе требующие от компаний проводить мероприятия по «улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, их сокращению или исключению».

Через неделю после «прямой линии» было объявлено, что в городе начнет работать пылеуборочная машина, а также туда привезут специальный реагент для орошения угля при погрузке и разгрузке в порту. Также в городе работает датчик загрязнения воздуха. Всего на борьбу с угольной пылью было решено выделить почти 190 млн рублей.

Однако, как сообщала «Новая Газета», чей корреспондент побывал в Находке в апреле 2018 года, существенных сдвигов, по словам местных жителей, так и не произошло: «Изменились лишь одно: время перевалки угля. Теперь этим стали заниматься ближе к вечеру и ночи, когда угольные облака не так заметны, и постепенно про проблемы Находки забыли».

Чаще всего обратившиеся на «прямую линию» россияне говорили о проблемах, связанных с жильем. Так, Валентина Саковская из Ставропольского края , сильно пострадавшего от наводнения в мае 2017 года, рассказала, что деньги на восстановление утерянного имущества и ремонт полуразрушенного дома, положенные от государства, она так и не получила. Кроме того, для признания здания нуждающимся в восстановлении требуется заплатить значительную сумму:

«Пока мы не оплатим архитектурные 6000, комиссия не приедет. И также нам нужно заплатить по 1800 за справки в МФЦ о том, что у нас больше нет жилья. Но так как у нас четверо собственников, мы дом покупали на материнский капитал, то есть сумма очень большая, почти около 15 тысяч».

В это время в домах затопленных поселков «трескаются стены, садится потолок, все осыпается».

Путин назвал ситуацию «очень странной» и «не укладывающейся в голове». Попытки дополнительных сборов он охарактеризовал как «полную чушь». По его словам, деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, были перечислены в регион.

«И я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края [Владимирову]. Владимир Владимирович, где деньги?». Кроме того, президент дал поручение Генпрокуратуре проверить, как идет работа по распределению этих средств.

Процесс после этого заметно ускорился. По словам спикера краевой Думы Геннадия Якубова, выплаты в размере 10 тыс. рублей получили более 13 тыс. жителей, 350 людям выплатили 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, а 229 человек получили по 100 тыс. рублей за полную.

Сама же пожаловавшаяся жительница Ставрополья сразу же после «прямой линии» получила на карту полагающуюся ей сумму в 60 тыс. рублей. Прокуратура также провела проверку сотрудников МФЦ, требовавших от женщины денег за оформление документов.

В результате были найдены свыше 150 нарушений закона, не только в МФЦ. Самыми распространенными были: с опозданием составленные списки (а то и отсутствие оных) пострадавших от наводнения, необоснованное включение граждан в эти списки и необоснованные выплаты. Также было вынесено представление органам власти из-за того, что они в принципе допустили такие тяжелые последствия паводка, недостаточно хорошо ликвидировали их, а также были обнаружены нарушения в работе по обустройству и расчистке водоотводных канав, ливневой канализации, береговых полос.

Поводом для претензий стала также плохо проведенная разъяснительная работа с гражданами на предмет того, какие выплаты они могут получить, и проблемы при оказании им бесплатной юридической помощи. В суды края в интересах пострадавших было предъявлено 43 исковых заявления.

Похожая ситуация произошла и в Забайкальском крае у жительницы села Шивия Оловяннинского района. Наталья Калинина обратилась к президенту с просьбой предоставить ей и дочке-первокласснице пригодное для проживания жилье, так как их собственное сгорело и семья была вынуждена ютиться в старом заброшенном здании. «Нам предоставляли жилье, но оно непригодно для проживания», — сказала она.

Владимир Путин снова назвал ситуацию «странной». «Я не помню сейчас точную цифру, но, по‑моему, это чуть больше полумиллиарда, 300 с лишним миллионов выделялось как раз на решение жилищных проблем, и эти деньги должны были пойти именно на приобретение жилья либо на строительство нового жилья для таких семей, как у Натальи Александровны». Он поручил проконтролировать процесс губернатору края, а также обратился к Генпрокуратуре с просьбой проверить расходование бюджетных денег.

Прокуратура пришла к выводу: «У женщины имеется право на предоставление благоустроенного жилья». Вскоре Калинина получила однокомнатную квартиру в Чите площадью 45 кв. м по договору социального найма.

Однако выяснилось, что проверка этой ситуации проходила и раньше, после пожара, но до «прямой линии». Тогда женщине предоставили жилье в селе Ясное. Она от квартиры отказалась, но ключи не сдала. Калинина называла предложенное ей жилье непригодным для жизни. Однако созванная по этому вопросу комиссия признала квартиру благоустроенной. Глава администрации Андрей Антошкин утверждает, что отказаться от квартиры в Ясном женщина решила, потому что узнала, что некоторые погорельцы добиваются жилья в Чите.

Еще один «квартирный вопрос» поступил из Нягани. Энжи Барсукова рассказала о вагон-городках, построенных в качестве временного жилья для рабочих еще в СССР. Сейчас в этих условиях — без канализации, нормального водопровода — в 40-летних вагончиках живут семьями.

«У нас в округе работает программа по сносу и расселению вагон-городков, но она растянута по времени. Я сюда приехала еще молодая. Сейчас работающий уже пенсионер. В этих суровых условиях вырастила двоих детей. До каких пор люди на Севере будут жить в таких условиях? Мы очень вас просим, чтобы ускорили программу расселения и сноса вагон-городков в городе Нягань».

На это Путин отметил, что «эта проблема в принципе известна». Он сказал, что деньги на плановое переселение людей в бюджете есть, и процесс он постарается ускорить. Он распорядился подсчитать, сколько людей нуждаются в расселении.

Впрочем, уже на следующий день выяснилось, что даже обращение к президенту не гарантирует положительного исхода дела. Как заявил глава Нягани Иван Ямашев

все семьи в ближайшее время переселены не будут, поскольку есть определенный порядок ликвидации вагон-городков исходя из их степени непригодности для жизни. А таковых на тот момент было 10% от всех вагончиков.

О переселении из непригодного жилья Путина спросила и женщина из Ижевска . Она пожаловалась, что живет в аварийном доме, находиться в котором опасно:

«Летом в квартирах очень сыро, зимой очень холодно. Мы печку топим просто круглосуточно, но через щели в стенах все равно все выдувает. Дети у нас постоянно болеют, а в каждой квартире по двое-трое детей. Но самое страшное, мы боимся, что просто потолок обрушится, не дай бог, на детей, на взрослых».

Она сказала, что дом уже признали аварийным, поставили в очередь на снос и расселение до 2029 года.

Перенос срока на 12 лет Путин назвал «нелепым и неприемлемым». «Я был в таких домах, как вы знаете. Это беда, конечно, большая, но для меня там ничего необычного нет», — сказал он, добавив, что деньги на программу расселения ветхого и аварийного жилья выделяются. Президент также сказал, что лично заедет в Ижевск и «посмотрит, что там происходит».

Менее чем через две недели Путин навестил пожаловавшихся жильцов аварийного здания. Они рассказали президенту, что с момента «прямой линии» дорогу к их дому, которая раньше была полностью в ямах, засыпали гравием. Однако жилищные условия остались прежними.

Впрочем, вскоре дом «поднялся» в списках на расселение, а жильцам на время, оставшееся до переезда, предложили перебраться в маневренный фонд. Местные чиновники уверяют, что аналогичные предложения поступали к жильцам дома и ранее.

Прокуратура провела проверку и установила, что «органами местного самоуправления не было обеспечено надлежащее содержание указанного жилого дома, большая часть квартир которого находится в муниципальной собственности, и длительное время не проводилось его обследование».

Несмотря на то, что проживание в аварийном многоквартирном доме граждан создает реальную угрозу их жизни и здоровью, уполномоченными органами местного самоуправления был установлен чрезмерно длительный срок его расселения — до 2029 года, признали в прокуратуре.

Главе муниципального образования Ижевска было внесено представление об устранении нарушения прав граждан.