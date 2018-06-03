Поклонскую взбесила княгиня Романова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская крайне негативно отнеслась к визиту в Крым князя Георгия Романова и его матери княгини Марии Владимировны, назвав их «коммивояжёрам с непонятными целями».

На полуостров они въехали по Крымскому мосту.

«Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей», — написала она у себя на странице в Facebook.

А затем довольно иронично отозвалась об итогах поездки.

«Не знаю, поможет ли это "титулованным" гостям из Испании получить какой-никакой уголок на крымской земле, но на самом деле им удалось многое: привести в исступлённый восторг раввина Севастопольской синагоги, пообщаться с журналистами, побывать на экскурсиях, получить значок с корабликом и многое другое», — отметила она, добавив, что стоит заглянуть в историю, «прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашённых "государынь" и "цесаревичей"».

«Пока преданный всеми последний Российский Император Николай ll находился под арестом, Его двоюродный брат, Кирилл Владимирович, с красным бантом заявился к М. В. Родзянко, чтобы присягнуть революции», — констатировала она.

По мнению Поклонской, давно пора перестать выставлять себя на всеобщее посмешище и позволять себя дурить «различного рода "монархами"».

«По-моему, в "сыновей лейтенанта Шмидта" все уже наигрались», — отметила она.

Накануне князь Георгий Романов и княгиня Мария Владимировна проехали по Крымскому мосту на LADA Largus. Их визит в Крым был приурочен к 235-ой годовщине вхождения Крыма в состав Российской империи.