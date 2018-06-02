Серебренников и Собчак: что покажут на «Кинотавре»

Сочи начался ежегодный кинофестиваль «Кинотавр», который закончится 10 июня. На киносмотре состоятся премьеры всех значимых российских фильмов, и в этом году регламент фестиваля претерпел важные изменения, которые отразятся на конкурсной программе.

Конкурс дебютов

Впервые за много лет на «Кинотавре» будет представлен отдельный конкурс для режиссеров-дебютантов, так как на фестиваль было подано беспрецедентное количество заявок от молодых авторов. Конкурс дебютов существовал на «Кинотавре» с 1998 по 2002 годы, однако прекратил свое существование из-за элементарного дефицита фильмов. В этом году у программы «Кинотавр. Дебют» будет свое жюри, председателем которого стал кинокритик Андрей Плахов

Всего в программу дебютантов вошли восемь картин, причем семь из них были сняты при поддержки Министерства культуры , которое в последнее время стало поддерживать производство дебютов.

Это по-настоящему большой шанс для начинающих режиссеров, однако есть и обратная сторона. Если раньше дебютанты соревновались в основной программе, и некоторые даже побеждали уже известных и маститых авторов, то теперь путь в главный конкурс для них закрыт.

Тем не менее руководство фестиваля утверждает, что отдельная программа нисколько не понижает статус дебютантов и главная премия в этой номинации равнозначна той, что присуждается в основной программе.

Наибольший интерес в конкурсе дебютов вызывает лента Александра Горчилина «Кислота». Горчилин — актер из театра Кирилла Серебренникова . В своем фильме он фокусирует внимание на современном поколении и пытается понять настроения и мысли молодежи.

Ученик Александра Сокурова Владимир Битоков представит в программе ленту «Глубокие реки» о жизни семьи лесорубов в российской глубинке. Фильм снят при поддержке фонда Сокурова, и классик российского кино возлагает на него большие надежды.

Сергей Безруков и Данила Козловский приедут в Сочи в не совсем обычном статусе — в качестве не только актеров, но и продюсеров. Причем, спродюсировали они фильмы своих жен.

В конкурсе дебютов супруга Козловского Ольга Зуева , сыгравшая в его «Тренере», примет участие с фильмом «На районе».

Козловский сыграл одну из главных ролей в картине, рассказывающей о парнях с улиц Владивостока , которые привыкли добывать деньги не совсем законным путем.

Основная программа

В основном конкурсе будет представлено 12 картин, многие их которых вызывают большой интерес. Причем, в программе будут, как начинающие авторы, так и хорошо всем известные кинодеятели.

Жена Безрукова Анна Матисон представит ленту «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл», снятую по повести Сергея Довлатова «Заповедник». Действие книги перенесено в наши дни. В центре сюжета — гитарист-виртуоз и автор песен Константин, который решил сбежать от вороха жизненных проблем в заповедник «Михайловское», где он старается собраться с мыслями и вообще понять, как жить дальше.

Основной конкурс в этом году ознаменуется двумя знаковыми камбэками.

Автор хита 1999 года «Восемь с половиной долларов» Григорий Константинопольский, не снимавший полнометражного кино уже восемь лет, привез в Сочи фильм «Русский Бес». Он же стал и продюсером, и исполнителем одной их главных ролей. Фильм рассказывает о молодом человеке, который решил открыть бизнес для того, чтобы обеспечить комфортные условия жизни своей возлюбленной.

Однако самым громким возвращением в режиссерское кресло стала лента «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева.

Для 54-летнего сценариста великой «Ассы» это всего лишь третий фильм. Две своих первых картины он снял в 1991 и 1994 годах. Именно его дебют «Кикс» помог Ливневу утвердиться в мире кино. Однако затем он предпочел пойти по другому пути и стал продюсером таким известных картин, как «Страна глухих» и «Змеиный источник».

Первый за 24 года фильм Ливнева «Ван Гоги» расскажет о непростых отношениях 79-летнего отца со своим 53-летним сыном. Главные роли в картине сыграли Алексей Серебряков и легенда польского кино Даниэль Ольбрыхский

Внеконкурсная программа

Фильмом-открытия «Кинотавра» стало «Лето» Кирилла Серебренникова, получившая приз недавно прошедшего Каннского фестиваля за лучшую музыку. Серебренников продолжает находиться под домашним арестом, однако его новую картину показывают как за рубежом, так и на российском фестивале, который проводится при поддержке Минкультуры.

Во внеконкурсной программе можно будет увидеть последнюю режиссерскую работу скончавшейся в августе прошлого года Веры Глаголевой «Не чужие».