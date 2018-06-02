В Сочи открылся кинофестиваль «Кинотавр»

Российский кинофестиваль "Кинотавр" открылся в субботу в Сочи , церемония проходит в Зимнем театре, ее ведет актер Данила Казловский, передает корреспондент РИА Новости

В основную конкурсную программу которого вошли 14 фильмов.

"Кинотавр" для меня — все. Это надежда увидеть что-то необычное, новое, надежда помочь кому то состояться, это удивительная площадка, где можно встретить всех в одно время, создать какие-то альянсы, построить проекты. Я всегда рад здесь находиться", — сказал перед началом церемонии РИА Новости Роднянский.

Ведущим церемонии открытия фестиваля стал Козловский, который отметил, что для него большая честь вести крупнейший российский киносмотр.

Церемонию открыл Толстой, который зачитал приветственную телеграмму от президента Владимир Путина. Приветствие фестивалю также прислал премьер-министр Дмитрий Медведев , его озвучил Роднянский.

"Не было года, чтобы какие-то новшества не появлялись в нашей программе. В этом году у нас тоже произошли изменения, спустя 15 лет в программу фестиваля вернулся конкурс "Дебют", — добавил продюсер от себя.

Он отметил, что доля российского кино растет, что заставило организаторов кинофорума задуматься о том, чтобы дать молодым возможность заявить о себе в новом конкурсе. Председатель жюри конкурса "Дебют" кинокритик Андрей Плахов сказал, что "надеется увидеть фильмы-поступки".

Актер затем прочитал монолог о себе 80-летнем, где будет "заниматься, возможно, виноделием".

"Лето" В Сочи

Мировая премьера фильма прошла в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где картина получила приз за лучший саундтрек. В российский прокат "Лето" выйдет 7 июня.

"Я видел фильм на Каннском фестивале, он произвел на меня сильное впечатление. Кирилл сделал визуально то, что до него не делал никто в мировом кино", — поделился с с РИА Новости впечатлениями вице-директор компании Unifrance по странам Восточной Европы Жоэль Шапрон.