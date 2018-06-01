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YouTube заблокировал поглумившегося над Россией пранкера
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YouTube заблокировал канал украинского пранкера, поглумившегося над пожаром в «Зимней вишне» 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: соцсети
YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова за нарушение принципов видеохостинга. При попытке перехода по его адресу появляется надпись:
«Этот аккаунт был заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube».
В марте против Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков. — Ред.) в России было возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды. Басманный суд Москвы заочно арестовал его 28 марта, пранкер был объявлен в международный розыск.
В день пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Вольнов звонил в учреждения Кемерова и сообщал о сотнях погибших, представляясь сотрудником различных ведомств. В апреле украинец подал жалобу на постановление о своем заочном аресте. В кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, в котором погибли 60 человек, большинство из них — дети. Возбуждено несколько уголовных дел.
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