Как мост изменил жизнь крымчан

Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи , чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся.

В предыдущем материале спецкор газеты ВЗГЛЯД рассказал о том, чем стал Крымский мост для жителей Краснодарского края . Сегодняшний репортаж с другой стороны моста: как жители Керчи осознают новую жизнь в тесной связи с остальной Россией

Путь господина Курихары

— Завтрак проходит здесь, — медленно и подчеркнуто членораздельно объясняет Владимир, швейцар гостиницы «Керчь». — С восьми тридцати и до один-над-ца-ти утра.

Свежий постоялец — средних лет японец в очках и панамке — кивает. Несколько раз, несколько невпопад. Cпохватившись, Владимир переходит на весьма приличный английский.

За завтраком выясняется, что господин Курихара (настоящую его фамилию опустим, чтобы не давать поживы ресурсам вроде «Миротворца» или просто соседским пограничникам, если вдруг тот соберется на Украину ) прибыл в Керчь по старинке — через Симферополь . Детали визита тоже ни к чему. Может, судостроение — в Керчи запланирован соответствующий технопарк. Может, развитие туризма — японцы, объездившие весь мир, не прочь освоить и Крым . Может, сельское хозяйство — агропроекты на полуострове в чести…

Венгрия, Мало ли зачем приехал господин Курихара — и если бы только он. «Американцы, немцы, Польша Китай , — листает журнал учета иностранных гостей за последний месяц Валентина, коллега Владимира. — Сейчас гораздо больше, чем раньше — через мост едут».

— В Москву полечу из Анапы, — в какой-то момент говорит господин Курихара, ставя чашку с кофе. — Во-первых, посмотрю мост. Во-вторых, до Анапы ближе. Гораздо ближе!

Похоже, господин Курихара одним из первых почувствовал выгоду Крымского моста. До Анапы вообще и до аэропорта в частности из Керчи теперь около ста километров, час с небольшим езды. В Симферополе — новенький, полтора месяца от роду аэропорт, но до него более двух сотен км.

Транспортная диверсификация — кажется, так это называется? Или просто: в два раза больше воздушной связи Крыма со страной. А по земле, в том числе и над Керченским проливом, такая связь просто появилась. Впервые.

«Дожили. Даже я…»

— Змея! Kрасивая огнедышащая змея! — восклицает Александр Лубенцов, почетный гражданин Керчи.

Александр Григорьевич только что возложил цветы к монументу героям Аджимушкая. Конец мая — значит, памятная для Керчи дата: начало многомесячной обороны в каменоломнях. В этом году — 76 лет. На груди у Александра Лубенцова несколько орденов, медаль «За отвагу». «Про него на всех сайтах военных прочитать можно», — тихонько говорит дочь Светлана.

Почитать про ее отца и вправду есть что. При обороне Керчи — зенитчик, в Керченско-Феодосийской десантной операции участвовал как морпех, потом партизанил в Крыму — командир диверсионной группы, «рельсовая война». Теперь же Александр Григорьевич горд «майским форсированием Керченского пролива». Что означает: герой войны, как и другие ветераны Великой Отечественной, стал одним из первых керчан, кто пересек Крымский мост.

Ночью. 19 километров при полном освещении. Потому и змея.

— Все годы ждали, — говорит Александр Лубенцов. — Все десятилетия. Дожили, всем Крымом до моста дожили. Даже я.

Этой весной ему исполнилось 96 лет.

Золотое кольцо Боспорского царства

У въезда в Керчь обелиск с городским гербом-грифоном и мощный якорь в три средних роста. Возле обелиска и якоря — паломничество любителей селфи, все только что с моста. Машины — полтора десятка: одни отъезжают, другие приезжают — паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский край … О, а вот и регион-177, москвичи. Семья, допустим, Авиловых — военный отставник Федор и его жена Софья. Ракетные войска, дальние гарнизоны, теперь «всего понемножку» — торговля стройматериалами, несколько точек в столице.

— В Крыму были в 87-м, — говорит Виктор. — В первый раз, он же до сих пор был последним. По миру успели поездить, а тут не были. Не дело. Тем более мост есть — надо кататься.

Авиловы заезжали в Краснодар к родне, поэтому дорога Москва — Крым заняла у них почти неделю.

«Спросите кого-нибудь еще, сколько от нас ехать сюда», — предлагает Софья.

Спросить не у кого, других москвичей среди подъезжающих к якорю и грифону машин пока не наблюдается. Впрочем, по предварительным выкладкам министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, автопоток в Крым из остальной России уже в этом году увеличится на 35 процентов. И это довольно осторожный подсчет.

— Мы дополняем друг друга, — говорит Христофор Константиниди, краевой министр курортов, туризма и олимпийского наследия, о новых перспективах для отдыхающих в Краснодарском крае и в Крыму. — Люди хотят за одну поездку посетить и нас, и Крымский полуостров. Мост дает новые, до того небывалые возможности и туристам, и развитию наших регионов.

Развиваться и Крыму в целом, и Керчи в частности определенно есть куда. Например, как одному из наиболее древних городов России: то ли 2600, то ли все 2700 лет — от Пантикапея, основанного именно на этом месте в VII в. д.н.э.

В любом случае, не продавать собственную древность и античное наследие, которого здесь в избытке, как минимум бесхозяйственно и потому нелогично. Среди очевидных вариантов развития темы — проект «Золотое кольцо Боспорского царства»: минимум 17 древних городов четырех регионов — Краснодарский край, Ростовская область , Крым и Севастополь . Идея второго российского Золотого кольца уже получила поддержку в Москве.

— С мостом этот проект должен выстрелить, — уверен министр Константиниди. Крымский мост Христофор Александрович еще опробовать не успел: незадолго до открытия был в Керчи, воспользовался переправой — «удачно, задержек не было, тьфу-тьфу-тьфу».

«Я отстегивай, а не дядя!»

— Поехать на автобусе из Керчи в Геленджик, — Дарья Аникина, сотрудник мэрии Керчи, излагает типичный для еще недавних времен логистический сюжет. — На пароме. На обратном пути застрять на той стороне в порту «Кавказ». Потому что шторм. Или туман. И вот стоишь от пары часов до нескольких дней. А тебе на работу. Поездишь тут…

«Если три, то еще три», — общеизвестная керченская примета: шторм, продлившийся три дня, практически с гарантией продлевается на тот же срок. Морская переправа в Краснодарский край — лотерея, особенно в межсезонье. «Вот и ездили к соседям не так много», — говорит Дарья.

— Макдак, — вполне серьезно отвечает Маргарита Ковалева на вопрос о том, чего ей не хватало до открытия Крымского моста.

Маргарита, выпускница одной из керченских школ, только что приехала из Анапы, где провела выходные с друзьями. Мост для нее — «это вау», и не только сам по себе. После воссоединения с Россией из Крыма ушли многие международные бренды — от торговых сетей до автосалонов, от одежды и до тех самых гамбургеров. Санкции; можно понять.

— Ну… раза три на пароме была, — подсчитывает Маргарита свои выезды из Крыма за четыре года. — И в Москву летала к тете раз. Вот сейчас в Анапе погуляли, в «макду» там ходила. Ну правда, люблю, чего вы.

— В России еще не была, — говорит Анна из Судака. Она работает в санатории, перед началом сезона взяла несколько дней отпуска, чтобы съездить «ну хотя бы тут неподалеку, посмотреть, как и что». Крымчан, которые до появления моста не выезжали за пределы Крыма в другие регионы страны, спецкору газеты ВЗГЛЯД только при поверхностном, ни на что не претендующем опросе за сутки попалось более десятка. Желания вполне бытовые: «посмотреть на Россию», «к родным на том берегу», «по магазинам прошвырнуться, которых тут нет».

— Можно заказать по Сети, хотите? — спрашивает Павел, продавец салона сотовой связи. Его клиент не смог обнаружить на прилавке один из гаджетов, выпущенный, судя по тому, что он показывает с экрана Павлу, месяца два назад. — Я сам заказываю, если что интересное надо.

Заказать что-либо можно, но лучше набраться терпения. Еще недавно те, кто покупает одежду и прочие товары по интернету, вовсю пользовались лайфхаком «Керчь, Краснодарский край»: с такой строкой в адресе посылки приходили быстрее. Издержки ли санкций, проблемы ли переходного периода как такового — история умалчивает. Сейчас можно без ухищрений — но быстрее, чем с ними, все равно не будет.

А вот построить торговые центры на краснодарской стороне Крымского моста — полагают жители Керчи — никто никому помешать не может. Тем более когда есть мост, а крупных ТЦ в Крыму толком тоже пока нет. Без зарубежных брендовых магазинов выгода сомнительна, а отечественному производителю предстоит узнать об удобствах моста только осенью — когда по нему разрешат движение фур.

— Мясо как в Москве, — сравнивает актуальные столичные и крымские ценники симферопольский предприниматель Игорь Овчаренко, остановившийся в Керчи перед поездкой через Крымский мост, на Таманский полуостров и дальше по делам. — Молочка всякая в магазинах похуже и дороже процентов на тридцать минимум, а так раза в полтора и больше. Фрукты — если сезон, то у нас дешевле. А яблоки привозные тут в три раза больше стоить могут. Сезон — не сезон, один хрен…

Выдав порцию воспоминаний о работе Керченской переправы — «не представляешь, насколько мы тут с задержкой фур за эти годы влетали; да понимаю, что погода, но за простой-то — я отстегивай, а не дядя!» — Игорь газует к мосту.

Неизвестно, понизятся ли крымские цены после того, как пойдут фуры. Но, как формулирует учитель русского и литературы Вероника Молчан, покупать в Крыму за 45 рублей отечественную минералку, которая на том берегу стоит двадцать с небольшим — «это неприятно, извините».

Как и остальным крымчанам, Веронике Молчан теперь есть что и с чем сравнивать. Не по рассказам и телепередачам, а в любой удобный для нее момент. Она только что вернулась из Краснодара — «не была давно, года три». По Крымскому мосту.