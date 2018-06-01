Человечество призвали готовиться к жизни в космосе

Times: глава Amazon призывает человечество готовиться к жизни в космосе

Самый богатый человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос призвал человечество готовиться к жизни в космосе, пишет британская газета The Times . Безос вкладывает в развитие космической программы по $1 млрд ежегодно. Он уверен, что через несколько десятилетий на Луне будут жить миллионы людей, а тяжёлая промышленность переместится в космос, где для неё всегда будет доступна солнечная энергия.

Через несколько десятилетий миллионы людей будут жить в поселениях на Луне, считает глава компании Amazon Джефф Безос. Как сообщает британская газета The Times, Безос ежегодно вкладывать в развитие космических технологий $1 млрд

Миллиардер уверен, что его компания Blue Origin, занимающаяся разработкой полётов в космос, которые должны осуществляться уже в 20-е годы нынешнего столетия, сделает возможным переселение с Земли на Луну, а колонисты смогут жить в огромных орбитальных сферах.

На международной конференции по космическим разработкам Джефф Безос рассказал о том, что перемещение населения и тяжёлой промышленности в космос, где они смогут постоянно получать солнечную энергию, — это единственный для нашей планеты способ справиться с растущей потребностью в энергии и увеличивающимся объёмом населения.

«Нам придётся покинуть эту планету, — заявил Безос. — Мы покинем её, и это сделает эту планету лучше. Мы будем приходить и уходить, а люди, которые захотят остаться, останутся».

По его словам, оставшиеся человеческие поселения на Земле будут разделены на зоны бытового использования и работы лёгкой промышленности.

С точки зрения миллиардера, Земля — не самое удачное место для развития тяжёлой промышленности. В не самом отдалённом будущем, через несколько десятков или, может быть, сотню лет, делать многие вещи будет проще в космосе, чем сейчас на Земле, потому что у человечества будет намного больше энергии, убеждён Безос.

Он также придерживается мнения, что без космических поселений различные сдерживающие факторы приведут к остановке роста населения.

«Это не то будущее, которого я хочу для моих внуков или правнуков», — подчеркнул глава Amazon и Blue Origin.

Как отмечает The Times, Джефф Безос — самый богатый человек в мире. Он полагает, что Луна очень удобна, и на правильной ракете до неё можно добраться за два дня — можно подумать, что кто-то специально создал её для человечества. Из присутствующих на её поверхности материалов могут быть получены кислород, водород и питьевая вода. По мнению Безоса, другие колонии можно будет разместить в гигантских цилиндрах диаметром пять миль и протяжённостью двадцать миль, на базе проекта американского физика Джерарда О’Нила 1970 года, рассказывает The Times.