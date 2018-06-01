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Россию накроет песчаная буря
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Россию накроет песчаная буря 

Рамблер 1 час назад
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что на Зауралье может обрушиться пыльная буря. Об этом пишет «Российская газета».
Паршина пояснила, что в Тыве ветер начал усиливаться уже 29-30 мая, а 31 мая начался почти шторм с порывами ветра до 30 метров в секунду. В Гидрометцентре считают, что это приведет к пыльной буре.
«РГ» отмечает, что такие бури не редкость в степных районах страны, но в регионах Сибири пыльных бурь почти не бывает.
30 мая из-за сильного ветра в Москве и в других регионах 57 человек получили травмы. Один человек погиб. Всего с последствиями сильного ветра столкнулись 19 российских регионов в Центральном и Приволжском федеральных округах.
Порывы ветра в Москве 30 мая достигали 15-22 метров в секунду. Ветер повалил более ста деревьев, из-за чего повреждения получили 11 машин и крыши девяти жилых домов. Были закрыты некоторые городские парки и Московский зоопарк.
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