«Тайных телепатов» Ельцина проверили на детекторе лжи 

В программе «На самом деле» на «Первом канале», героев которой проверяют на детекторе лжи, приняла участие Елена Давыдова, называющая себя «первым экстрасенсом и советником» экс-президента РФ Бориса Ельцина. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Женщина утверждала, что в 1989 году увидела по телевизору Ельцина, над головой которого был «странный купол — блокировка». Давыдова решила приехать в Москву, чтобы помочь будущему главе государства. Ей якобы удалось достать контакты помощника Ельцина и организовать встречу с политиком.
По словам Давыдовой, она встретилась с Ельциным на теннисном корте, сделала ему «диагностику», но ничего не нашла. После этого она якобы посылала Ельцину рекомендации по почте. Встречу женщины с Ельциным подтвердил полиграф.
Также в программе принял участие Виталий Боград, заявивший о работе в «секретной группе военных экстрасенсов» в 90-х. По его словам, они спасли жизнь президента во время операции на сердце. Боград рассказал, что члены секретной группы три дня провели в бункере под землей, у каждого из них была фотография Ельцина и каждый должен был «просить, молить его душу, чтобы она не оставила тело».
Как отмечают «Дни.ру», детектор лжи и бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Медведев подтвердили информацию о существовании «военных экстрасенсов».
Ранее об «экстрасенсах» в советской армии «Московскому комсомольцу» рассказал генерал-лейтенант, доктор философских и технических наук Алексей Савин. Савин, работавший в Генштабе, заявил, что в конце 80-х годов к министру обороны обратилась с письмом «группа экстрасенсов», утверждавших, что они могут помочь военным. В итоге из них была сформирована воинская часть номер 10 003. Эти люди отслеживали места залегания подлодок-ракетоносцев и работали в авиации. По словам Савина, подобной «секретной экстрасенсорикой» также занимались в МВД, ФСО и ФСБ.