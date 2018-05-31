«Тайных телепатов» Ельцина проверили на детекторе лжи

Женщина утверждала, что в 1989 году увидела по телевизору Ельцина, над головой которого был «странный купол — блокировка». Давыдова решила приехать в Москву , чтобы помочь будущему главе государства. Ей якобы удалось достать контакты помощника Ельцина и организовать встречу с политиком.

По словам Давыдовой, она встретилась с Ельциным на теннисном корте, сделала ему «диагностику», но ничего не нашла. После этого она якобы посылала Ельцину рекомендации по почте. Встречу женщины с Ельциным подтвердил полиграф.

Также в программе принял участие Виталий Боград, заявивший о работе в «секретной группе военных экстрасенсов» в 90-х. По его словам, они спасли жизнь президента во время операции на сердце. Боград рассказал, что члены секретной группы три дня провели в бункере под землей, у каждого из них была фотография Ельцина и каждый должен был «просить, молить его душу, чтобы она не оставила тело».

Как отмечают «Дни.ру», детектор лжи и бывший пресс-секретарь Ельцина Сергей Медведев подтвердили информацию о существовании «военных экстрасенсов».