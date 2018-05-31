Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными

Паспорта 1,5 миллионов россиян стали недействительными

Как минимум 1,5 миллиона паспортов россиян могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт» из-за технического сбоя. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МВД России

По данным издания, из-за ошибки граждане сталкиваются с разными проблемами, в том числе с отказом в предоставлении банковских услуг. В МВД газете рассказали, что из-за сбоя некоторые россияне не смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Изменить это можно только после внесения исправлений в ЕИАС «Российский паспорт».

В МВД пояснили, что паспорта гражданина РФ начали выдавать с 1997 года, а до 2006-го сведения о документах хранились в разных базах данных. С 2006 года для создания единой информационной автоматизированной системы (ЕИАС) «Российский паспорт» базы объединили. Тогда, по словам представителей МВД, статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», так как не было «должной технической возможности».

«Коммерсант» отмечает, что решать проблему должны сами граждане. На сайте МВД есть раздел «Проверка по списку недействительных российских паспортов», где можно узнать статус документа. Найденные ошибки в территориальных органах МВД пообещали исправить «в кратчайшие сроки». Также в полиции можно получить официальное подтверждение о действительности паспорта.