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Москвичей сожрут гусеницы
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Москвичей сожрут гусеницы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Московский район Гольяново атаковали полчища гусениц, сообщила в Facebook жительница района Татьяна Дружинина.
По ее словам, за неделю личинки неизвестных насекомых полностью уничтожили все ивы и тополя в близлежащих дворах. Гусеницы облепили деревья, автомобили, детские площадки и лавочки.
«Очень жалко деревья, такие роскошные и мощные были. А ещё жаль, что дети гулять теперь не могут нормально. Все площадки, городки и турники в кучах копошащихся гусениц», — написала жительница Гольянова.
По словам Дружининой, жалобы на портале «Активный гражданин» и в местный «Жилищник» не принесли результата: гусеницы «со скоростью света» распространяются по всему району.
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