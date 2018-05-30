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России предрекли новый Большой террор
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России предрекли новый Большой террор 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В ближайшем будущем в России может повториться Большой террор, активных граждан ждут новые уголовные дела. Об этом написал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале. Свою публикацию он приурочил к убийству в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.
«Предвыборный мораторий на политические уголовки снят. Уже пошли дела просто за участие в митинге (Челябинск), просто за критику главы региона (Ингушетия). "Террористические" и "диверсионные" группы создаются оперативниками ФСБ, не выходя из кабинетов. Пытки электрошокером объясняются клопами, а всякое политическое преступление отныне совершается с помощью Telegram», — отметил правозащитник.
По его словам, власти и силовики всеми своими действиями показывают, что находятся в состоянии войны не только с коррупционерами, но также со свободным интернетом и «пятой и шестой колоннами». К последним Чиков причислил независимых журналистов, крымских татар, правозащитников, экологов, оппозиционных политиков, антикоррупционеров.
«Неповиновение требованиям полиции, насилие и оскорбление представителя власти, ненависть к властям расцениваются как госизмена и диверсия. К осени аресты станут повальными, как и политические уголовки. Ждет нас и массовое применение насилия. Лайтовые времена закончились, власти расчехлят водометы, электрощиты и газ», — подытожил юрист.
Большим террором называют массовые политические репрессии, проводимые в период с августа 1937-го по ноябрь 1938 год. По разным оценкам, за это время были осуждены около 1,5 миллиона человек, примерно половина из них убиты. Большинство исследователей этой темы считают, что Иосиф Сталин был в курсе происходящего и, вероятно, сам подписывал расстрельные списки.
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