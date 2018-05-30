В Москве закрыли Парк Горького

Парк Горького в Москве 30 мая закрыли для посещения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте парка.
"В Москве объявлено штормовое предупреждение, поэтому парк сейчас закрыт для посещения. Пожалуйста, будьте осторожны и не находитесь по возможности рядом с деревьями, берегите себя и соблюдайте требования безопасности", — сообщается на сайте.
В среду столичное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение по поводу прогнозируемого усиления ветра с порывами до 20 м/с, которые могут сохраниться до 22:00 мск.
Спасатели советуют горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать машины вдали от деревьев. Гидрометцентр из-за ожидающегося 30 мая сильного ветра объявил желтый уровень опасности (третий из пяти возможных) во всех субъектах ЦФО, кроме Калужской области.