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В Москве закрыли Парк Горького
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Парк Горького в Москве закрыли из-за штормового предупреждения 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Парк Горького в Москве 30 мая закрыли для посещения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте парка.
"В Москве объявлено штормовое предупреждение, поэтому парк сейчас закрыт для посещения. Пожалуйста, будьте осторожны и не находитесь по возможности рядом с деревьями, берегите себя и соблюдайте требования безопасности", — сообщается на сайте.
В среду столичное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение по поводу прогнозируемого усиления ветра с порывами до 20 м/с, которые могут сохраниться до 22:00 мск.
Спасатели советуют горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать машины вдали от деревьев. Гидрометцентр из-за ожидающегося 30 мая сильного ветра объявил желтый уровень опасности (третий из пяти возможных) во всех субъектах ЦФО, кроме Калужской области.
ТАСС: последние новости
В Москве ожидается усиление ветра до 20 м/с в ближайшие часы Почти 190 тыс. вопросов поступило за двое суток на "Прямую линию" с президентом России В Москве 30 мая объявлен желтый уровень опасности
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