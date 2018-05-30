Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями 

В России нашли 110 тысяч "потенциальных убийц"
Четверть российских лифтов отработали свой нормативный срок службы. Об этом, как сообщает Life, в письме правительству написал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, после истечения срока службы работают более 110 тысяч лифтов из 433 тысяч, установленных в многоквартирных домах. А значит в России работает 110 тысяч "потенциальных убийц", поскольку безопасность такого оборудования нельзя гарантировать. Чиновник написал вице-премьеру Дмитрию Козаку, который курирует в кабмине топливно-энергетический комплекс и промышленность, однако в ответ получил совет обратиться к зампреду по строительству Виталию Мутко.
Среди чиновников найдут наркоманов
Чиновники должны начать борьбу с наркотиками с самих себя, заявил RT руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его словам, чиновники выполняют весьма ответственную работу, однако некоторые из них подпали под «наркотическую пропаганду», в связи с чем «Трезвая Россия» намерена обратиться в правительство и администрацию президента с предложением дважды в год проверять всех госслужащих на употребление наркотиков.
Премьер Украины обвинил Россию в убийстве Бабченко
Премьер-министр Украины «убежден» в том, что журналиста Аркадия Бабченко убила Россия. На своей странице в соцсети Facebook Владимир Гройсман заявил, что Бабченко был «настоящим другом Украины», который рассказывал миру правду о «российской агрессии», а «русская тоталитарная машина» не простила ему честности и принципиальности.
США поставили условия Дерипаске
Соединенные Штаты снимут санкции с группы компаний En+, которая управляет частью активов Олега Дерипаски, если российский бизнесмен снизит свою долю в ней до 40%. Об условиях Министерства финансов США агентство Bloomberg узнало от собственных источников, не уточнив при этом, почему американских чиновников интересует размер доли Дерипаски в En+ Group, которая в данный момент составляет 66%.
Латвия нашла "спонсоров" попытки переворота в Черногории
Попытка государственного переворота в Черногории в 2016 году была проведена на русские деньги. «Достоверную» информацию об этом, как сообщает Reuters, Минфин Латвии получил от своих стратегических партнеров. В данный момент власти Латвии проверяют, могли ли банки страны быть для неких российских фондов «каналами вмешательства» в политические процессы не только в Черногории, но и по всей Европе.