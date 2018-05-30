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Интернет-провайдеры повысят цены с лета
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В России подорожает интернет 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В первый день июня некоторые провайдеры повысят для россиян цены на интернет, сообщает «Коммерсант».
Соответствующее решение уже приняли компании «Телекомпас» и «Дом.ru».
В первой объяснили восьмипроцентное увеличение абонентской платы за свои услуги затратами на исполнение так называемого «пакета Яровой» — часть предусмотренных им поправок вступит в силу 1 июля. В «Телекомпасе» оценили исполнение закона, а именно покупку средств для хранения информации, в 60 миллионов рублей.
По словам соучредителя компании Дмитрия Петрова, увеличение цен на интернет всеми провайдерами «неизбежно», так как рынок не растет, а траты на «пакет Яровой» снизят маржинальность, то есть прибыль.
Между тем представитель провайдера «Дом.ru», который предоставляет широкополосный доступ в интернет 11% пользователей, объяснил рост цен экономической ситуацией в стране — инфляцией, ростом трат на оборудование и увеличением инвестрасходов на модернизацию сетей.
«Пакет Яровой», названный в честь одного из его авторов — депутата-единоросса Ирины Яровой, — состоит из двух законопроектов, которые были приняты еще летом 2016 года. Оба они посвящены мерам противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.
С 1 июля операторы связи станут обязаны хранить интернет-трафик, записи телефонных разговоров и SMS россиян по шесть месяцев.
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