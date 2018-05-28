Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль

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Странное поведение любовника отравленной Юлии Скрипаль 

Дни.ру 2 часа назад
Близкие Юлии Скрипаль, которая вместе с отцом пострадала от отравления неизвестным веществом в британском городе Солсбери, обратили внимание на странное поведение ее жениха. Мужчина исчез сразу после того, как стало известно о несчастье, постигнувшем его возлюбленную.
>> Юлия Скрипаль мечтала стать матерью
В истории отравления Сергея и Юлии Скрипалей продолжают оставаться белые пятна, как связанные с поведением британской стороны, так и относящиеся к самим пострадавшим. Так, журналисты и близкие семьи обратили внимание на странное поведение любовника отравленной в Солсбери девушки.
Пара счастливо прожила несколько лет и готовилась узаконить свои отношения, а также завести ребенка. О таких планах своим родным рассказывала Юлия Скрипаль.
"Она делала ремонт в квартире. Одну комнату готовила под детскую", — цитирует телеканал НТВ сестру Юлии Викторию Скрипаль.
За все работы Юлия платила сама. Очередную часть платы — 50 тысяч рублей — она не успела передать прорабу из-за своего отъезда в Великобританию. Деньги девушка пообещала передать через своего жениха Степана. Однако то, как он повел себя, вызвало очень много вопросов.
"Он приехал к прорабу сразу после отравления, 6 марта, отдал ключи от квартиры со словами: "Ты меня не знаешь, ты меня не видела!", — рассказала Виктория Скрипаль.
После этого молодой человек перестал выходить на связь. Он даже не попытался выйти на связь со Следственным комитетом, который ведет расследование покушения на убийство его невесты.
"И сам Степан, и его поведение очень подозрительны. Если ты три года прожил с женщиной, заявлял, что хочешь жениться, и тут с ней такое горе случается, то куда ты пропал?", — удивилась двоюродная сестра Юлии Скрипаль.
Она добавила, что незадолго до произошедшего несчастья девушка получила по наследству крупную сумму денег. Виктория Скрипаль считает, что попытка завладеть ими, а также недвижимостью ее сестры, могли быть настоящей причиной попытки убийства.
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