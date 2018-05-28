Пока вы спали: российский олигарх сбежал в Лондон

Российский олигарх сбежал в Лондон

Российский бизнесмен Борис Минц уехал в Лондон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников газеты, основатель инвесткомпании O1 Group оказался в «напряженной ситуации» и счел, что уехать «спокойнее», а сама фирма может быть продана в течение ближайших недель или месяцев кипрской компании Riverstretch Trading & Investments.

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Польша предложила военным США «прописку»

Военные власти Польши предлагают американским коллегам создать на своей территории постоянную военную базу, сообщает Onet. Местный портал отмечает, ссылаясь на документ Минобороны , что Польша готова заплатить США за размещение военных на своей территории 1,5-2 миллиарда долларов и уже направила предложение в Белый дом и Конгресс. Польское Министерство обороны подтвердило подлинность документа и объяснило предложение «российской угрозой».

Крым становится «неприступным»

Крым становится «неприступной крепостью», сообщает немецкий портал Focus. По словам автора статьи, после присоединения полуострова Россия наращивает на нем военную мощь, например, перебросив туда два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400, а также пополнив Черноморский флот новыми фрегатами, подводными лодками и ракетным кораблем «Вышний Волочек», вооруженным крылатыми ракетами «Калибр».