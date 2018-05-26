Россияне на год остались без «Ивана Грозного»

По оценкам экспертов, на реставрацию пострадавшего от действий вандала полотна «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (картина более известна под названием « Иван Грозный убивает своего сына») потребуется около года.

Собеседник « Комсомольской правды » рассказал, что сразу после скандального случая в Третьяковскую галерею съехались все реставраторы галереи. До 3-х утра они решали, как действовать дальше — как снять картину с минимальным ущербом для нее, убрать остатки стекла.

В понедельник состоится расширенный реставрационный совет. Предстоит определиться с методикой реставрации, обсудить вопрос финансирования, сроков, кто займется реставрацией. Кроме того, пострадала и оригинальная рама картины.

«В ближайший год точно не увидим (картину — ред.). Думаю, больше всего времени займет как раз вопрос того, как ее защитить. Стекло надо будет заказывать. А это дорого и долго», — сказал эксперт.

По некоторым оценкам, реставрация будет стоить 500 000 рублей, сообщает паблик Mash.

Накануне вечером посетитель музея 37-летний Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Он был задержан. Мужчина утверждает, что повредил картину из-за недостоверности ее сюжета. Возбуждено уголовное дело. Его фигуранта ждет штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.