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Россияне на год остались без «Ивана Грозного»
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Россияне на год остались без «Ивана Грозного» 

Рамблер 1 час назад
По оценкам экспертов, на реставрацию пострадавшего от действий вандала полотна «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (картина более известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») потребуется около года.
Собеседник «Комсомольской правды» рассказал, что сразу после скандального случая в Третьяковскую галерею съехались все реставраторы галереи. До 3-х утра они решали, как действовать дальше — как снять картину с минимальным ущербом для нее, убрать остатки стекла.
>> Названа невосстановимая часть «Ивана Грозного»
В понедельник состоится расширенный реставрационный совет. Предстоит определиться с методикой реставрации, обсудить вопрос финансирования, сроков, кто займется реставрацией. Кроме того, пострадала и оригинальная рама картины.
«В ближайший год точно не увидим (картину — ред.). Думаю, больше всего времени займет как раз вопрос того, как ее защитить. Стекло надо будет заказывать. А это дорого и долго», — сказал эксперт.
По некоторым оценкам, реставрация будет стоить 500 000 рублей, сообщает паблик Mash.
Накануне вечером посетитель музея 37-летний Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Он был задержан. Мужчина утверждает, что повредил картину из-за недостоверности ее сюжета. Возбуждено уголовное дело. Его фигуранта ждет штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.
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