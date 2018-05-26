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Туристов в Кембридже сравнили с дождем
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Туристов в Кембридже сравнили с дождем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: flickr.com/llee_wu
Независимый советник Кембриджа Джон Хипкин назвал туризм "дисфункциональным" для города, пишет Cambridge news.
Выступая на ежегодном собрании городского совета Кембриджа, он сравнил туристов с дождем и сказал, что небольшое его количество необходимо для выращивания сада, но ливни приведут к потопу.
В частности, он выступил с инициативой о запрете туристических автобусов на улице Queens' Road и в центре города.
"Понятно, что город будет перегружен массами людей, которые хотят посетить Кембирдж. Мы не должны ждать, пока ситуация станет неуправляемой", — сказал Джон Хипкин.
Другие члены городского совета не согласились с его позицией. Они отметили, что город очень красив — этим необходимо делиться.
Глава городского совета Кембриджа Льюис Херберт подчеркнул, что есть проблемы из-за большого количества туристических автобусов, но городской совет будет работать с Советом графства Кембриджшир для решения этого вопроса.
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