Туристов в Кембридже сравнили с дождем

Независимый советник Кембриджа Джон Хипкин назвал туризм "дисфункциональным" для города, пишет Cambridge news.

Выступая на ежегодном собрании городского совета Кембриджа, он сравнил туристов с дождем и сказал, что небольшое его количество необходимо для выращивания сада, но ливни приведут к потопу.

В частности, он выступил с инициативой о запрете туристических автобусов на улице Queens' Road и в центре города.

"Понятно, что город будет перегружен массами людей, которые хотят посетить Кембирдж. Мы не должны ждать, пока ситуация станет неуправляемой", — сказал Джон Хипкин.

Другие члены городского совета не согласились с его позицией. Они отметили, что город очень красив — этим необходимо делиться.

Глава городского совета Кембриджа Льюис Херберт подчеркнул, что есть проблемы из-за большого количества туристических автобусов, но городской совет будет работать с Советом графства Кембриджшир для решения этого вопроса.