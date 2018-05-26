Главная беда российских женщин

Мой португальский приятель расстался с русской подругой. Дело, в общем, житейское, если бы не причина. Тридцатипятилетняя подруга была женщина привлекательная, умная, хорошо образованная и добрая. В Европу она переехала довольно давно, так что ни о какой бездонной культурной пропасти речи не было. Поэтому когда разнесчастный Лео назвал причину, первой моей мыслью было: допрыгался, зайчик. Небось, думал, раз она русская, то будет в рот тебе заглядывать, по дому шуршать и терпеть, терпеть, терпеть. А она не стала. Ахахахаха.

— У тебя какие-то средневековые представления о мужчинах, — грустно сказал Лео. — Нет. Проблема в том, что моя подруга была очень… Господи, как это будет по-английски. Мнительная, вот.

— Ипохондрик? — растерялась я.

— Нет, ипохондрик как раз я, каждый раз помираю от насморка. А она все время переживала: как на меня посмотрят? Что обо мне подумают? Сидим мы, например, в кафе, и вдруг она говорит: — Я ей не нравлюсь, она думает обо мне плохо. — Кто? — Вон той женщине за стойкой. — Она была с тобой груба? Она сказала тебе что-то неприятное? Если это так, мы уйдем отсюда прямо сейчас.

— Нет, мы с ней не разговаривали. — Тогда почему ты решила, что она думает о тебе плохо? — Она на меня смотрит очень недобро.

Зажрался ты, парень, подумала я. А парень между тем продолжал свою печальную сагу:

— Это ведь было не один раз. Сначала я думал, что это от неуверенности: эмигрантам это свойственно, знаешь. Многого не понимаешь, язык знаешь не очень хорошо. Боишься попасть в глупое положение, везде ищешь какой-то скрытый смысл. А потом я понял, что это образ жизни. И это совершенно невыносимо. Когда вся твоя жизнь вертится вокруг того, что подумают люди. Совершенно чужие, посторонние, незнакомые люди.

Действительно, странная женщина, хотела сказать я. И вдруг поймала себя на мысли, что сегодня утром хотела выйти из дома в коротком платье — день обещал быть жарким и не подвел.

Но вместо этого надела джинсы, потому что… потому что не успела сделать эпиляцию, и куда с такими ногами мини, люди на улице в обморок попадают. И вот теперь жара под тридцать, я сижу в джинсах, мне неудобно, и на спине, наверно, футболка мокрая от пота, как же я встану со стула и пойду по улице, что люди подумают!

Неудобная одежда. Неудобное образование. Неудобные отношения. Тысячи мелких и не очень шлагбаумов, которыми мы перегораживаем свою жизнь. Один из первых уроков, который мы получаем от родителей, выглядит так:

— Как ты себя ведешь? Что о тебе подумает тетя?

Не родная тетя, нет. Просто любая тетя с улицы, которая стоит рядом в очереди, выгуливает собаку, занимается своими делами где-то рядом. Тетя, имени которой я не знаю, и совершенно непонятно, с чего меня должно волновать ее мнение.

Особенно если этого мнения нет.

«Недобрый взгляд» может оказаться результатом синдрома опущенного века. Хмурый вид — плохого сна или проблем с начальством. Да мало ли у человека может быть неприятностей, чтобы еще думать о чужих потных подмышках! Откуда вообще эта уверенность в такой невероятной значимости собственных подмышек? Почему мы считаем, что стоит только нам выйти на улицу, как все вокруг начнут смотреть на нас, думать о нас, реагировать на нас?

На самом деле тете, которая оказалась рядом со мной на автобусной остановке, нет до меня никакого дела. Как, собственно, и всем остальным людям в этом мире. У тети своя жизнь, свои проблемы и свои мысли, в которых я не занимаю сколько-нибудь значимого места.

Они не думают о нас ни хорошо, ни плохо, никак. Это мы думаем за них. Мы приписываем им мысли и реакции, которых на самом деле не существует. Нет никаких недобрых взглядов и тайного осуждения. Вернее, есть — в наших собственных головах. И если взглянуть на ситуацию под этим углом, то выходит, что это не они думают о нас плохо, а мы — о них.

В этом, пожалуй, и заключается самая большая проблема русских женщин: мы живем на территории между ощущением собственной невероятной значимости и постоянным ожиданием удара. Между «Ну я же женщина!» и «Господи, да что ж я такая страшная, толстая, глупая — нужное подчеркнуть». На ничейном клочке между «Я принцесса» и «Меня никто не любит».

Построить внятные, спокойные, доверительные отношения с такой женщиной невозможно. И анекдотический диалог «Чего они все на меня пялятся? Как это „не пялятся“, хочешь сказать, я урод?» — это и правда образ мышления. Уродливая трансформация вбитого с детства «Что подумает тетя». Человеку со здоровым взглядом на себя и окружающий мир этот образ мышления и вся эта буря чувств могут показаться паранойей.

Жить, пытаясь соответствовать чужим ожиданиям, само по себе большая ошибка. Но жить в соответствии с ожиданиями, которых даже не существует — это трагедия.

Поэтому когда в следующий раз, когда кто-нибудь рядом со мной риторически воскликнет «Что подумает о тебе тетя», я не стану подыгрывать. Я честно скажу:

— Тетя не подумает ничего. Тетя, как все прочие на свете тети, дяди, бабушки и дедушки, занята своей жизнью. И ты, девочка, тоже так делай. Не превращай свою голову в темную комнату и не ищи в ней черную кошку. Потому что ты ее обязательно найдешь — даже ту, которой там нет.