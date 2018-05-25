Сотрудник МЧС перевел уточек через дорогу в Гомеле

Беларусь. Гомеле сотрудник МЧС помог перейти через дорогу утке с утятами, сообщает Sputnik

Соответствующее видео появилось в Twitter.

"Мимими дня! Сотрудник МЧС @112by в Гомеле перевел уточек через дорогу", — написал автор ролика.

На записи видно, как утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.