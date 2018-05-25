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Сотрудник МЧС перевел уточек через дорогу
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Сотрудник МЧС перевел уточек через дорогу в Гомеле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Гомеле сотрудник МЧС помог перейти через дорогу утке с утятами, сообщает Sputnik Беларусь.
Соответствующее видео появилось в Twitter.
"Мимими дня! Сотрудник МЧС @112by в Гомеле перевел уточек через дорогу", — написал автор ролика.
На записи видно, как утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.
В четверг утка с утятами пересекала оживленный проспект Победителей в Минске. Водители остановились, чтобы попустить спешащих к Комсомольскому озеру пернатых пешеходов.
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