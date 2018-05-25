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Бортпроводник пустился в пляс в салоне лайнера
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Бортпроводник пустился в пляс в салоне лайнера 

Рамблер 2 часа назад
Забавный инцидент запечатлели на мобильные телефоны пассажиры, летевшие из итальянской Генуи в Борнмут в Великобритании рейсом ирландского авиаперевозчика Ryanair. Во время полёта один из бортпроводников пустился в пляс, изрядно повеселив людей. Стюард Паоло исполнил зажигательный танец под хит Бритни Спирс 2004 года Toxic. Позднее пассажиры рассказали, что танцевальное шоу началось после раздачи напитков и незадолго до посадки лайнера, и отметили, что энергичный Паоло поднял им настроение во время обеда. На кадрах видно, что эмоциональное выступление бортпроводника снимает на телефон его приятель, другой член экипажа. Девушка-очевидец, присутствовавшая на борту во время этого полёта, была по-настоящему впечатлена. Она выложила в Сеть ролик, снятый ею, и сделала следующую подпись: «Я не могла в это поверить, обычно ты видишь такое в интернете, но не в жизни. Все были в восторге и хлопали в конце выступления». Очевидно, что после комического номера Паоло из авиакомпании Ryanair станет звездой соцсетей.
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