Бортпроводник пустился в пляс в салоне лайнера 

Забавный инцидент запечатлели на мобильные телефоны пассажиры, летевшие из итальянской Генуи в Борнмут в Великобритании рейсом ирландского авиаперевозчика Ryanair. Во время полёта один из бортпроводников пустился в пляс, изрядно повеселив людей. Стюард Паоло исполнил зажигательный танец под хит Бритни Спирс 2004 года Toxic. Позднее пассажиры рассказали, что танцевальное шоу началось после раздачи напитков и незадолго до посадки лайнера, и отметили, что энергичный Паоло поднял им настроение во время обеда. На кадрах видно, что эмоциональное выступление бортпроводника снимает на телефон его приятель, другой член экипажа. Девушка-очевидец, присутствовавшая на борту во время этого полёта, была по-настоящему впечатлена. Она выложила в Сеть ролик, снятый ею, и сделала следующую подпись: «Я не могла в это поверить, обычно ты видишь такое в интернете, но не в жизни. Все были в восторге и хлопали в конце выступления». Очевидно, что после комического номера Паоло из авиакомпании Ryanair станет звездой соцсетей.